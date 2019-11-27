挪威赏鲸新地标 The Whale | 8 个特色景点推荐

文/Meijuan

一提起挪威，大多数人会想起村上春树的《挪威的森林》，但是去挪威旅游的人，却不是为了看森林。一般上，在夏天前往挪威是为了看峡湾；冬天则是为了看极光。

挪威拥有全世界最好的峡湾，四大峡湾各有特色，三大奇石让人着迷，挪威还是全世界最适合看极光的国家。看看挪威有哪些特色景点：

卑尔根 Bergen

Bergen是世界著名音乐家Kygo的故乡，在这里能听到不一样的音乐，获得不一样的感受。这里是挪威第二大城市，依山傍海，风光明媚，街道上有许多童话般的木头房子。旅客可以在这座现代化都市漫步徜徉，感受悠久的历史底蕴，然后由此出发，去探索挪威远离尘嚣、美丽绝伦的峡湾。

特罗姆瑟Tromso

Tromso位于Tromshalvoya半岛上，被称为“北极之都”，也是挪威北部最大港口城市。城中有许多景点和活动，如北极水族馆（Polaria Centre）、极地博物馆（Polar Museum）、成立于1877年的Mack酿酒厂，还有观鲸、体验午夜太阳、欣赏北极光等活动。

奥斯陆Oslo

Oslo是一座被大自然环抱的城市，荣膺2019欧洲绿色首都大奖。这座绿色之都独具一格地融合了城市生活、现代建筑、和谐而充满活力的社会风貌、新北欧美食与自然美景。此外，Oslo还被《Lonely Planet 》评为“2018年最佳旅行地”。城中有许多美食，例如这里有世界上地理位置最北的米其林三星餐厅、还有一些世界上获奖最多的咖啡师和咖啡烘焙厂。

罗弗敦群岛Lofoten

就像切入陆地的峡湾，Lofoten形似环绕大海的臂膀，气候严寒，风景如画，人烟稀少，主要居民是维京人。岛上的高山像教堂尖塔一般直指北极天空，高山之间有一些传统村庄，其中居住着渔民和艺术家。旅客可以品尝采用海鲜和羊肉制成的当地美食，还能游览白色沙滩，参观罗弗敦维京博物馆。从Lofoten出发可以很方便地抵达挪威大陆、海尔格兰以及更南部的被列入世界遗产名录的维加群岛。

斯塔万格地区Stavanger

在长达近50年的时间里，Stavanger都是挪威的石油中心，但这一点都没有破坏这座海边城市的魅力。 Stavanger是挪威第四大城市，市中心布局紧凑，大部分旅游景点皆可步行前往。 Stavanger的文物古迹保存得非常好，是欧洲拥有最多木制建筑的城市，包括各式有名的木教堂和博物馆，著名博物馆包括了挪威石油博物馆（Norwegian Petroleum Museum）、斯塔万格美术博物馆（Stavanger Museum of Fine Arts）及挪威坎宁博物馆（Norwegian Canning Museum），其挪威油料博物馆和鱼罐头博物馆吸引了大量游客。

斯瓦尔巴群岛Svalbard

Svalbard群岛位于北冰洋，是挪威和北极的中间点。这里有独特的野生动物、壮阔的北极自然风光、古老的矿业小镇，处处散发着原始而神秘的美感。除数千只北极熊外，岛上还有近3000居民，这个丰富多彩的小社区已经从一个普通的村镇发展成现代化的社区，拥有各式各样的工商企业，以及五花八门的文化活动，看i如音乐会、演出、节庆活动和展览。许多餐饮场所都供应北极美食，包括全球最北端的寿司店及当地的啤酒酿造厂。

弗洛姆Flam

每年，数十万人旅客来到Flam，乘坐Flam铁路线上的列车，在工人之路上骑行，或者在这座小村庄周边如梦如幻的美景中徒步。 2014年，Flam铁路被《Lonely Planet》评为全球最不可思议的火车路线。列车从Flam出发，经峡湾直上至山顶。在20公里的列车旅程中，旅客将有机会欣赏到河流沿着深不见底的峡谷倾泻而下，瀑布顺着悬崖飞流直下，白雪皑皑的山脉以及建在陡峭山坡上的高山农场。其他颇受欢迎的休闲活动包括泛舟Flamselven河上垂钓，以及在挪威最热门、风景最秀美的Rallarvegen（工人之路）骑行道路上骑车漫游。

安德内斯Andenes

为增进观光发展，挪威政府于小镇Andenes上，映着粼粼波光的挪威沿海，打造最新赏鲸地标“The Whale”。这一座宛如鲸鱼尾巴拍打海面的巨型建筑，靠近鲸鱼经常会经过的深海海谷bleiksdjupa。这里每年都会有大量迁徙而过的鲸鱼群，被视为是世界上最佳的赏鲸场所之一，全世界各地的学者也都会定期来此调查鲸鱼的族群状况。因次挪威政府希望除了北极光、峡湾之外，赏鲸也可以成为观光客造访挪威的理由。

一年四季都适合前往挪威旅游，不妨选择自己喜欢的地方前往探索，即使在淡季前往也能获得无限乐趣。