当妈之后，谁没吃过这 7 种苦？

文/Meijuan

成为母亲是一种身份转变，是女性可以体验到的最重要的身心变化之一。对于大多数女性来说，怀孕和成为母亲都是一种快乐（至少在某些时候是快乐的）。但大多数母亲也经历了担心、失望、内疚、竞争心态、沮丧甚至愤怒以及恐惧。

这里述说 7 种苦，试问哪个当妈的没吃过呢？

皮肉之苦

无论是开骨缝要遭受的10级阵痛、顺产的撕裂伤和侧切痛、剖腹产后按压肚皮排淤血之苦，抑或是生完孩子后，涨奶之苦就让多少妈妈心悸！当你以为妈妈可以顺利哺乳之后，还有乳腺炎、乳头皲裂又趁机偷袭，一再地考验着妈妈。当孩子渐渐长大，妈妈地身体还要经历肩周炎、腰肌劳损、大腿抽筋、小臂拉伤，各种皮肉之苦犹如失散已久的亲戚找上门来，使得妈妈欲哭无泪。

忍病之苦

为了哄孩子，妈妈们练就了闭嘴打哈欠、憋尿几小时等一身好绝技；倘若生病了，还要一边承受着发烧、头痛、浑身酸软、头晕目眩，一边面对着嗷嗷哭叫的娃，想必每个妈妈都会崩溃吧！

无法选择之苦

一边是工作，一边是孩子；一边是事业，一边是家庭，二者必选其一的话，可说是比断自己手足还难。在工作上，生完孩子还要冒着被调职、被嫌弃的风险，倘若因为孩子的事迟到、请假，都要赔上几天的笑脸和小心翼翼。工作、家庭、孩子逼得人无处可逃的时候，只有迎难而上。

担惊受怕之苦

生了孩子以后，妈妈们都会变成惊弓之鸟，甚至练就了一身好本领：只要孩子一哭，就会分辨出孩子是不是跌倒了、大便了、饿了？此外，当妈后，还会得一种不治之症—被迫害妄想症，例如防备各种高空抛物、每一辆停在路边没熄火的车辆、戴口罩的路人等，只祈求孩子们平安健康喜乐。

缺觉之苦

谁说当妈后就没有夜生活？我们丰富着呢！在孩子睡着时，要迅速处理许多家务事，例如备餐、换尿布、洗奶瓶，孩子还会10分钟一小醒，半小时一大醒，就是不让你睡。。。而哺乳妈妈还要随时当个人肉奶瓶喂奶或挤奶，根本无法一觉到天亮。

不被理解之苦

对女人来说，最大的寒心莫过于为家庭和孩子付出了大部分时间，觉得已经感天动地，换来的却是一句“这些是你应该做的”！当了妈后才明白，世间最美的词，不是“我爱你”，而是“你辛苦了”、“换我来做吧”，这是来自家人的感同身受！

孤独之苦

尤其是身边没有一个人可以跟自己聊着妈妈经。每当看见身边友人聚餐旅游，而自己仿佛失去自由，24小时围着孩子转；失去激情，跟老公从甜蜜的异性情人变为淡漠的同性队友；失去自我，爱好、兴趣统统靠边站。明明房子、车子、老公、孩子都有了，还会觉得自己像个穷光蛋。

佛说，人间有七苦，生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得；当妈也有七苦，困、乏、累、倦、苦肉身、失自我、心孤独。当妈后的生活，谁不是想着想着就哭了，哭着哭着又笑了？愿所有吃过苦的妈妈，付出半生，终有硕果累累；出走半生，仍有晚晴慰心。吃苦，是为了让甜成为甜。