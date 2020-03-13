岁月时光机 | TVB 90年代 10位经典小生

继上次带大家乘坐岁月时光机，回顾了 90年代 TVB 10 位经典花旦后，这一次就该轮到回顾90年代10位小生啦！

罗嘉良 | 58岁

→1984年参加无线电视及华星唱片合办新秀歌唱大赛，1986年才正式加入TVB。

→凭着《难兄难弟》、《天地豪情》、《流金岁月》三度获封香港视帝。

→除了演员身份，还是一位歌手。

→两段婚姻；第一段与方敏仪在1998年结婚，2008年离婚；第二段与大陆演员苏岩于2009年结婚。

代表作：《难兄难弟》、《天地豪情》、《流金岁月》、《创世纪》、《当狗爱上猫》

吴启华 | 56岁

→1983年加入TVB；1987年发生纠纷离开；1996年重返TVB。

→凭着《妙手仁心》角色，赢得民心，并且获得1999年万千星辉最难忘男主。

→在电影上，最广为人知的，就是出演周星驰主演的《九品芝麻官》里欠打的状元。

→两段婚姻；1992年与泰国富家女Varintra结婚，1995年离婚；2007年与大陆演员石洋子结婚，2014年离婚。

代表作：《妙手仁心》、《妙手仁心II》、《On Call 36小时II》、《纯熟意外》

欧阳震华 | 60岁

→1982年，以第11期无线电视艺员训练班，加入TVB。

→凭《洗冤录》获得万千星辉最佳男主角。

→出演《法证先锋》系列，成为人们心中无法被取代的Tim Sir。

→两段婚姻；1991年与刘惠如结婚，1993年离婚；1996年与傅洁娴结婚。

代表作：《金玉满堂》、《洗冤录》系列、《法证先锋》系列、《施公奇案》系列、《酒店风云》、《一屋老友记》

苗侨伟 | 62岁

→无线电视第9期艺员训练班。

→扛着“越老越帅”的名号，吸引多个族群的女性。

→他与现任妻子戚美珍，第一部合作《飞越十八层》，就担任男主角和女主角，成为他们的定情剧。

→他们1990年结婚至今已30年。

代表作：《学警雄心》、《赌场风云》、《好心作怪》、《学警狙击》、《使徒行者》

马德钟 | 52岁

→1993年加入TVB。

→2000年与影后惠英红，在《创世纪》里合演夫妻。

→历经了多年，2018年终于凭着《跳跃生命线》荣获万千星辉最佳男主角。

→与香港艺人朱咪咪是堂叔嫂关系。

→1993年与台湾演员张筱兰结婚。

代表作：《冲上云霄》、《酒店风云》、《飞虎》系列、《跳跃生命线》

黎耀祥 | 56岁

→1983年加入TVB营业部；1985报读短期训练课程获赏识；1986年开始演出剧集。

→1996年演活《西游记》猪八戒角色，“多情自古空余恨，此恨绵绵无绝期”成为家喻户晓的佳句。

→凭着《巾帼枭雄》、《义海豪情》、《大太监》，三度获封万千星辉视帝。

→两段婚姻；1992年与一名朱姓女子结婚，1993年离婚；1997年与梁耀莲结婚至今。

代表作：《西游记》、《巾帼枭雄》、《义海豪情》、《大太监》、《法证先锋3》

林保怡 | 55岁

→1989年加入TVB，出演人生第一部剧《男盗女差》。

→熬了多年，于1997年《鉴证实录》担任第一男主角。

→凭着《金枝欲孽》获得万千星辉最受欢迎男角色奖。

→据传闻林保怡是名同志，但他却强调自己向往结婚生子。

代表作：《金枝欲孽》、《读心神探》、《妙手仁心III》、《天与地》、《珠光宝气》

郭晋安 | 56岁

→1985年加入TVB。

→无法被其他人取代的经典角色为《戆夫成龙》与《阿旺新传》的丁常旺。

→凭着《忠奸人》奸角角色，再创高峰。

→2006年与艺人欧倩怡结婚。

代表作：《情牵百子柜》、《戆夫成龙》、《阿旺新传》、《古灵精探》、《忠奸人》

陈豪 | 49岁

→还未加入TVB之前，是名模特儿；2000年加入TVB，参演剧集一部接着一部。

→凭着《洛神》打开知名度，获得报周刊颁发演艺生涯第一个座奖项。

→凭《溏心风暴》得得地角色，成为万千星辉双料视帝。

→与TVB女演员陈茵媺2013年结婚。

代表作：《洛神》、《绝世好爸》、《金枝欲孽》、《溏心风暴》、《家好月圆》、《珠光宝气》、《潮流教主》

马浚伟 | 49岁

→1993年加入TVB饰演跑龙套角色。

→凭着与陈豪主演的《洛神》打开知名度。

→与钟嘉欣合作过不少好剧如《金石良缘》、《老友狗狗》、《蒲松龄》、《当旺爸爸》

→与圈外女友许慧玲，恋爱九年后于2012年分手，至今为止还是单身。

代表作：《洛神》、《帝女花》、《金石良缘》、《老友狗狗》、《蒲松龄》、《隔离七日情》、《守业者》