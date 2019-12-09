小心！5个国家惯用的欺诈手法

旅行是件快乐的事，不仅让身心得到休息之外，还能让我们暂时逃离现实。但是，开心愉快之余，提醒你多加留意各个国家惯用的欺诈手法。不然，辛苦存了的旅游基金，就会惨被欺诈光，真的是乐极生悲。

法国巴黎 – 签名捐钱做公益

签名捐钱做公益是巴黎惯用的伎俩之一，尤其是热门观光景点附近，如艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）及蒙马特（Montmartre）。通常会有年轻女孩或妇女靠近你，请求你签名并声称他们是在帮助肢体有障碍的孩童。看见卸下心防的你，她就会趁机告诉你其他事情，但其实早已有人从你包包偷走了钱财。

印度 – 强逼性给小费

以我朋友刚到印度旅游的经历，他提醒大家无论是搭车还是买东西一定要先问价钱。就以当地的出租车来说，由于太多司机抢生意，他事前就忘了询问价钱这个动作。万万没想到抵达目的地后，出租车的价钱是比市价高出一倍（高出的那一倍是强制性必给的小费）。如果不给，后方就会出现更多的印度人开始与你争执。

西班牙 巴塞隆纳 – 假意外真偷钱

“假意外，真偷钱”的这个欺诈手法，在西班牙巴塞隆纳最为常见。根据网友的亲自体验，有陌生人会不经意把你的衣物弄脏，再假扮热心地过来协助你，帮你去掉污渍。当你卸下心房，放下警戒心时候，必定想尽办法偷走你的财物。此外，可能会有人假装撞到你，所以奉劝大家避免让陌生人靠近你。

泰国 – 嘟嘟车诈骗案

许多游客到泰国旅行，都喜欢体验当地的嘟嘟车，在这里提醒大家，还是得小心为妙！嘟嘟车会诱骗你乘搭他们的嘟嘟车去到一个地点，在你下车虔诚跪拜的时候，乘机偷走你的财物。另一个案例是，他们会带你去到一家“珠宝店”，实际是劣质的店面，里头会有像流氓的店员逼迫你买上好几样的物品，才让你离开。主要发生地点是大皇宫、玉佛寺、卧佛寺、国家博物馆、暹罗博物馆等主要旅游名胜古迹。

台湾 – 计程车不按表收费

养成上车之前先询问好价钱，或者要求他以跳表来收费。根据姐我在台湾留学的经验，有几次晚上想乘坐计程车回学校的时候，先询问司机收费多少，没想到司机开出天价，让我傻眼。再加上，某些司机的态度会让你感觉害怕，但不能一竹竿打翻整艘船，还是会有良心的司机。

同场加映，逛夜市看见“现切水果”，要特别注意，因为可能就要好几千块台币（马币约100++），你想不买？不可能！店主会坚持已切好，不能退的说法，而大家为了避免不必要的争执，就只好付钱。

现今诈骗手法日新月异，所以出外旅游的时候，必须格外小心。建议大家旅游前可以先上网做好功课，看看世界各地必注意的欺诈手法，以避免旅程里有不快乐的事件发生。