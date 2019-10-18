学习正确评价自己，5个建议给自卑的你

文/Meijuan

自卑、讨好型人格总是过于关注别人的优点，习惯于拿别人的优点与自己地缺点做对比。此外，自卑人群最害怕的就是被别人议论，承受不住别人对自己的评价，最害怕是对自己的否定，越是害怕越会退缩，得到的负面情绪越来越多，从而形成恶性循环状态。因此，究竟要如何摆脱自卑感，从而建立自信心呢？

不要轻易否定自己

每一个人都有不一样的人生与故事，要谨记：不是所有失败都带有否定，不是所有的否定都带有恶意，不管遇到什么困难，不要轻易否定别人，也不要轻易放弃属于自己的光芒。

【应对措施】如果你不是一个自信的人，不妨开始写“成功日记”吧！每天记录自己做得好或自己认可的一件事情，继而会发现原来自己很优秀。建立自信心是一个缓慢的过程，给自己一个机会和时间吧！

停止与别人比较

与其花时间与他人作比较，不如转念与自己比较——可以尝试与曾经的自己、昨天的自己作比较。专注于每天小小的改变、进步，久而久之会发现自己的大跃进。

【应对措施】当自己想要变得更好，请花时间跟自己作比较，例如努力健身、努力工作、努力阅读、努力变得更好的自己。当你专注于学习更多技能时，你哪有时间跟他人作比较、哪有时间不开心呢？

停止讨好别人

拒绝是每个人的权利，你自己的感受比别人的需求和感受更重要。讨好别人而放弃自己的边界，别人也不会因此而喜欢和尊重你。爱你的人，不需要你去讨好；不爱你的人，根本没必要去讨好。除了你自己，请停止讨好任何人。

【应对措施】意识到自己正处于讨好模式中，是停止讨好的第一步。尝试列出自己曾在什么时候，以什么方式讨好别人？讨好别人时，自己的感受和结果又是怎样的？这可以帮助大家在以后碰到相似情境时，给自己一个警示。

不要放弃向上的机会

不是想要成功的人才要努力向前迈进，而是每个人都应该为自己拟定目标，努力学习，

【应对措施】沉迷于看电视剧、网络世界、游戏机等，不如努力提升自己的软实力与硬实力。试着强迫自己阅读半小时，或是选择一个新才艺来精进自己，你会发现自信心油然而发。

停止不自律的生活

不规律、不自律、得过且过的生活总让人浑浑噩噩，毫无意义地消耗生命，这会导致身体与意志力都逐渐沉沦。

【应对措施】拟定计划，尝试早睡早起、定时运动、定期打扫安乐窝等事，慢慢开始攻克一个个关口，久而久之，自律的习惯会让你成为更好的自己。

大家一起学习正确地评价自己，并在能所立及的范围之内，相信自己能够完成某件事情吧！希望大家都能够注重那个心中想要成为地自己，并活出自己！