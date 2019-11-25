意大利绝美水城威尼斯，真的要说再见了吗？

位于意大利东北部Adriatic Sea的威尼斯，被称为意大利绝美水城。它独特位置，使得它成为了重要贸易通道，更成为了大家旅行好去处。

大家对于威尼斯的第一印象会是什么呢？浪漫的意大利风情？错综复杂的水路或是小巷里的迷宫？其实以上皆是，威尼斯结合浪漫、有趣、漂亮于一身，成为热门的旅游景点。

威尼斯著名4大景点：

Saint Mark’s Basilica 圣马可大教堂

Basilica di Santa Maria della Salute 安康圣母教堂

Burano 彩色岛

Rialto Bridge 里阿尔托桥

水城威尼斯 真的即将变“水城”

全球暖化越来越严重，二氧化碳浓度偏高、南北极冰帽融化、海平面上升，是21世纪全球严重面临的大问题！水城威尼斯就面临着淹水问题，而且一年比一年严重，照这样下去，可能就会面临消失的可能性。

53年来最惨的水灾

根据卫报的报导，威尼斯近来遭遇了三次严重的大水灾，强烈的大雨和海水倒灌至城镇大大小小的地区，凌乱不堪。St. Mark’s Square（圣马可广场）已见不到任何地砖，汪洋一片的情景衬托“水城”这个名号与旅客们的无奈心情。

这是威尼斯53年来最惨的水灾，淹水高度来到187公分，仅次于1966年的194公分。官方特别搭建了架高的人行道以方便民众行走。

有两人因水患不幸身亡，严重程度让许多景点被迫关闭，总理更宣布威尼斯进入“紧急状态”。Google也在地图上发表警示警告，呼吁旅人暂且不要前往威尼斯旅行。

威尼斯市长Luigi Brugnaro表示：“根据粗估的统计，海水入侵所造成的影响，整体的损失已经超过了10亿欧元。”

严重程度已超越想象

St. Mark’s Square是威尼斯的最低点，雨水会从广场的排水沟直接流进大运河，就算涨潮，也不会那么严重。当地居民却没想到这一次水位让80%的地区都泡水，仿佛看见了威尼斯的葬礼。

面对淹水，早已见怪不怪的威尼斯居民，这次却尝尽了苦头。问题关键除了气候变迁外，潮汐问题也成为了主要原因。再加上意大利南方的气旋不断带来一股强劲风势，将大潮吹进内陆，种成现今的苦果。

至今还未有解决方法

经历1966年严重水灾后，当局有研究一套MOSE治水方案，就是在威尼斯泻湖（Venetian Lagoon）周边设置活动闸门，待大潮时将闸门升起，阻挡后续的潮流。可惜的是，种种原因如杯葛、延宕、政治角力和保育人士的抗议，再加上预算已远远超过，导致MOSE治水方案迟迟未有结果。

威尼斯由118个小岛组成，共有150多个水道和400多座桥梁构成了水城的交通。那么漂亮且令人有着无限遐想的威尼斯，真的会消失吗？我想，目前为止，没人可以给出明确的答案吧。。。