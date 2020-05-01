回顾 2010-2019 | 香港电影金像奖最佳电影

第39届香港电影金像奖颁奖典礼，原定于2020年4月19日举行，却无奈的因新冠疫情的袭击，被逼改期至2020年5月6日，下午3时，透过社交媒体Facebook、YouTube及Instagram等等，直播形式公布。这场直播将由金像奖主席尔冬升主持，为时约20分钟。这也将是香港电影金像奖历史上首次，取消实体舞台形式的颁奖礼。

在等待着这场史无前例的直播同时，就让我们来回顾2010至2019，10年以来，香港电影金像奖的最佳电影。

2010年 | 《十月围城》

电影入围第29届香港电影金像奖16个奖，其中获得最佳电影、最佳导演、最佳男配角、最佳摄影、最佳美术指导、最佳服装造型设计、最佳动作设计、最佳原创电影音乐等，八个奖项。

导演： 陈德森

片长： 138分钟

主演： 甄子丹、王学圻、梁家辉、谢霆锋、胡军、曾志、李宇春、范冰冰、巴特尔、周韵、王柏杰、黎明

同年入围： 《音乐人生》、《赤壁：决战天下》、《新宿事件》、《窃听风云》

2011年 | 《打擂台》

电影入围第30届香港电影金像奖7个奖项，其中获得最佳电影、最佳男配角、最佳女配角、最佳原创电影音乐等，4个奖项。

导演： 郭子健、郑思杰

片长： 98分钟

主演： 泰迪罗宾、梁小龙、陈观泰、邵音音、黄又南、贾晓晨、欧阳靖

同年入围： 《叶问2》、《狄仁杰之通天帝国》、《剑雨》、《线人》

2012年 |《桃姐》

电影入围第31届香港电影金像奖8个奖项，其中获得最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳男主角、最佳女主角等，5个奖项。

导演： 许鞍华

片长： 118分钟

主演： 叶德娴、刘德华

同年入围： 《夺命金》、《龙门飞甲》、《窃听风云2》、《让子弹飞》

2013年 |《寒战》

电影入围第32届香港电影金像奖12个奖项，其中获得最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳剪辑、最佳新演员、最佳音响效果、最佳视觉效果、最佳原创电影音乐、最佳男主角等，9个奖项。

导演： 陆剑青、梁乐民

片长： 102分钟

主演： 郭富城、梁家辉、杨采妮、林家栋、钱嘉乐、李治廷、彭于晏

同年入围： 《低俗喜剧》、《车手》、《消失的子弹》、《逆战》

2014年 |《一代宗师》

电影入围第33届香港电影金像奖14个奖项，其中获得最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳女主角、最佳男配角、最佳摄影、最佳剪接、最佳美术指导、最佳服装造型设计、最佳动作设计、最佳原创电影音乐、最佳音响效果等，12个奖项。

导演： 王家卫

片长： 130分钟

主演： 梁朝伟、章子怡、张震、赵本山

同年入围： 《西游·降魔篇》、《狂舞派》、《扫毒》、《激战》

2015年 |《黄金时代》

电影入围第34届香港电影金像奖10个奖项，其中获得最佳电影、最佳导演、最佳摄影、最佳美术指导、最佳服装造型设计等，5个奖项。

导演： 许鞍华

片长： 179分钟

主演： 汤唯、冯绍峰、朱亚文、王志文、袁泉、黄轩、郝蕾、田原

同年入围： 《那夜凌晨，我坐上了旺角开往大埔的红VAN》、《香港仔》、《亲爱的》、《窃听风云3》

2016年 |《十年》

电影入围第35届香港电影金像奖1个奖项，也凭着这个入围获得最佳电影。

导演： 郭臻、黄飞鹏、欧文杰、周冠威、伍嘉良

片长： 104分钟

主演： 廖启智、梁健平、周家怡、游学修、吴肇轩

同年入围： 《五个小孩的校长》、《智取威虎山》、《踏血寻梅》、《叶问3》

2017年 |《树大招风》

电影入围第36届香港电影金像奖6个奖项，其中获得最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳男主角、最佳剪接等，5个奖项。

导演： 许学文、欧文杰、黄伟杰

片长： 97分钟

主演： 林家栋、任贤齐、陈小春

同年入围： 《七月与安生》、《美人鱼》、《寒战II》、《点五步》

2018年 |《明月几时有》

电影入围第37届香港电影金像奖11个奖项，其中获得最佳电影、最佳导演、最佳女配角、最佳美术指导、最佳原创电影音乐等，5个奖项。

导演： 许鞍华

片长： 133分钟

主演： 周迅、彭于晏、霍建华、叶德娴

同年入围： 《拆弹专家》、《相爱相亲》、《追龙》、《杀破狼·贪狼》

2019年 |《无双》

电影入围第38届香港电影金像奖16个奖项，其中获得最佳电影、最佳导演、最佳编剧、最佳摄影、最佳剪接、最佳美术指导、最佳服装造型设计等，7个奖项。

导演： 庄文强

片长： 130分钟

主演： 周润发、郭富城、张静初、廖启智、周家怡、王耀庆、孙佳君、张松枝、张建声、方中信

同年入围： 《三夫》、《红海行动》、《沦落人》、《逆流大叔》

那么今年第39届香港电影金像奖最佳电影，会花落谁家？我们一起期待吧！（想知道入围名单可点击阅读：《香港电影金像奖》| 5 部最佳电影提名）