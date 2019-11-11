双 11 成交额又破纪录！1分36秒破百亿人民币

全球狂欢天猫双11周一凌晨开始，1分36秒内就破百亿人民币，快速打败去年交易额。此外，今年也只花了1小时03分59秒，就突破成交额1000亿元人民币（约590亿令吉），比2018年快了44分钟，更比2017年快了近8小时。

以下为成交额记录：

1分36秒 ：100亿人民币（约59亿令吉）

3分22秒 ：200亿人民币（约118亿令吉）

5分25秒 ：300亿人民币（约177亿令吉）

8分26秒 ：400亿人民币（约236亿令吉）

12分49秒 ：500亿人民币（约295亿令吉）

1小时3分59秒：1000亿人民币（约590亿令吉）

淘宝天猫总裁蒋凡在开幕发布会上表示：“天猫过去10年有幸与广大品牌商家一起推动中国零售经济的数字化转型，创造大量的新消费，拉动中国的内需，相信今年的天猫双11将继续折射中国强大的消费动力和内需潜力。”

此外，天猫也预计，今年双11将会有超过5亿用户参与，比去年增加超过1亿人，商家及平台推广的活动，也将为消费者节省超过500亿元人民币，相信今年交易额将打破往年纪录，再创新高。