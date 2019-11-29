再见！2019 的自己

光阴似箭，岁月流逝，剩余1个月的时间，2019年就要跨入2020年。今年的你，准备好向过去的自己说再见了吗？

一年有365天，12个月份；现在静下心来，问下自己：

“这一年里有多少天的你是快乐的？有多少个月你处于悲伤里？”

学会放下

不管你在这一年里经历了什么，记得学会放下，让一切不美好的事物停留在2019，不带走。现在，请你拿出一张纸，把不好的都写在里头，认真的读一遍后，将其折起来，收藏在一个盒子里。每一年的跨年时，拿出来重读一遍，微笑的看回过去的自己。

学会成长

每一段伤痛，都是通往成长的踏脚石。正所谓不经一事，不长一智，一年过去，伤痕累累的你，该学会成长了。也许，成长路程让心很累，让脑非常沉重，但是撑过去的你，现在还不是好好的吗？

学会改变

改变很难，但是有些事情不得不改变，不然永远只会在原地踏步！像是最应该改变的就是“拖延症”。凡事拖到最后限期才来抱怨时间不够，这是非常不负责任的行为。所以能够今天完成的事情，就赶紧的完成吧！

学会独处

世上最了解自己的人其实就是自己本身，只有在独处中可以更深入的了解最根本的自己，这样才更有能力去爱上另一个人。会这样说的原因是因为当未来不管是在工作上或者是情感上面，我们受到不该有的伤害或痛苦时，已学会独处的我们更能独立自主的面对伤疤走出悲伤。

以上4点，你学会了吗？

那么，接下来就该订制2020的愿望清单，让你在新的一年里都能一一实现。定制好后，就答应自己，必须一步一步的完成，不然这个愿望清单就没有存在的意义。

接下来就用心聆听以下的歌曲，好好的与自己说再见！

莫文蔚 《再见自己》

“踏进千里外的雨林叫我原始，万年前的冰川送我宁谧，多繁忙的生活总有一次，离开自己，遇上自己。”

苏打绿 《再遇见》

“忽然之间 你发现的 我发现的所有改变，当初的微笑眼泪 喜怒哀乐都已抛在昨天。”

杨丞琳 《年轮说》

“经历这个你 活成这个我 细数自己。”

棉花糖 《100个太阳》

“100个太阳 你不要紧张 你不要害怕 你不要失望，我们都活在当下 哪管受伤 都是美好的荒唐。”