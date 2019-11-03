做好 6 个心理准备，一个人旅行并不难

文/Meijuan

打开各大社交网站，不难发现很多关于独自旅行的故事，一张张照片与文字让人欣羡不已。但只要一想到自己独自展开一段旅程，内心就会开始踌躇不前。

其实，一个人旅行并不难，只要做好以下的心理与生理上的准备，要一个人浪迹天涯并不难。

说服家人

孩子都是父母手掌心的宝，再开明的父母还是会担心孩子的安全。因此，行前必须好好地和父母进行沟通，让他们了解你即将前往的目的地，并答应他们会不定期报平安，让家人知道“你有能力可以面对旅行的突发状况”，循序渐进的方式才能让家人安心。

克服恐惧

害羞的人可以单独旅行吗？当然可以！先给自己做好建设，了解一个人旅行即将面临的问题，例如旅行大小事务、食衣住行都得一人包办与做抉择，不会有人给予意见与商量，因此需要克服许多心理上的障碍。旅程中，建议别太在意别人的眼光与过度封闭自己，无形中也让自己变得更加独立。

旅游成本高

建议选择入住当地的背包客栈，不仅省钱更能学着和世界交朋友。此外，在出发前，尽量做好功课，了解当地的餐饮最低消费、景点的门票价格等，做好支出预算才出发！

语言能力

在背包客栈的交流区，或许会遇见来自各国的旅行同好，先尝试聆听并学着发言，久而久之便会熟能生巧。 “路长在嘴巴上”，语言能力只是旅行的一种工具，只要敢问敢说，再搭配手机的翻译工具，美丽的风景永远在终点等你。

危机意识

独自出门在外，首要考虑的是“目的地的安全”！落单的旅人很容易成为目标，因此单独旅行凡是皆需靠自己，虽然不必无时无刻草木皆兵，但也必须提高警觉。

没有网美照

一个人旅行，没有旅伴随时帮忙摄下美照，当大家都在上传旅游照片时，内心或许会感到失落。建议独自旅行者可张贴随手拍下的风景照，再以文字叙述表达情境；或是什么都不拍，用“心”去感受，用“眼”去纪录，更能看见不一样的风景。

独自旅行，试着让自己脱离舒适圈，期许自己能从中发现自我，找到人生的乐趣。