“你今天辛苦吗？” | 地铁广播一句问候惹哭车厢乘客

简单的一句“你好吗”，足以让心累的人卸心中的那块石头。有多少上班族为了生活，在面对疫情的冲击下，还是得冒着风险搭上大众交通前往办公地呢？一罩难求，担心感染；工作排山倒海，压力无比，这样的心情，只有当事人才能体会。

首尔地铁传来温暖的声音

传递温暖，无论何时何地都能实行。韩国首尔地铁站的下班高峰时间，一如往常，上班族们有些低头刷手机、戴上耳机听音乐、有些则闭眼休息或放空自己。此时，地铁站的广播传来了一道神秘男子的声音：

“车厢的乘客，大家好，你今天是不是经历了辛苦的一天呢？在童话《爱丽丝梦游仙境》当中，有一句话，我自己选择自己的心情，我选择今天要过得很快乐。”

被声音深深吸引的人们，摘下耳机、停止一切活动，用心聆听。

此广播继续传来：

“就如同《爱丽丝梦游仙境》里所说的，我们不妨只想着今天所发生的开心事，将其余不愉快的事通通忘掉，就这么做！怎么样？如果你打算把疲累跟苦痛全部留在车厢，那我会负责帮你带走它。”

只是一句短短的关心与问候，让车厢内的人们，拉下口罩，放声哭了。在疫情不断肆虐下还得认真工作，任谁都会感到疲惫，哭并不是懦弱的表现，而是一个情绪的抒发。无需花上一分一毫，只需简单的问候，就是人们最值得珍惜的真心。

“一颗真诚的心，一句真诚的问候，却是人们经常忽略的事情”

敢问自己，最后一次真诚的问候，是几时的事？我们有多久没有好好关心过身边的人，这当中除了身边的同事、朋友、爱人之外，当然包括了家人与亲人。父母时常给予我们水分，灌溉着我们成长，待我们成长后，继续做我们的肥料。而茁壮成长的我们，回头望一望，给予过父母什么呢？

在行动管制的14天里，尝试让自己静下心来想一想，自己是否已经不幸的成为了“无情”的人类。世界欠缺温暖，你会累，他人也一样，那为何不从自己开始献上温暖呢？先做一个温暖的太阳，在心累时刻，需要他人时，必定也会有一朵云，暂且为你遮住光芒；辛苦时刻，夜晚也将会有月亮交替你的位置。

真心希望世上每一个人，

都能享有温暖；

每一个人都能成为彼此的太阳，

一同度过这无情的瘟疫。

加油！