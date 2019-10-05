亲爱的 请记得先爱上和自己独处

曾经在网上看过有个孤单列表显示哪一个是孤独的最高境界，显示哪一个是孤独的代表，但是如果你没有试过好好的跟自己独处过，你不知道原来你可接受孤独的程度有多大。

“这一生人里，你有试过来一场跟自己的约会吗？ ”

当你尝试过后，你会发觉这一场无拘无束，无需顾虑其他人的感受，想做什么就做什么的约会会上瘾。就像从前的小编只要看见有人自己一个人活动时，总会觉得可怜兮兮的，但是当自己尝试后才惊觉原来独处是那么过瘾的。

“享受独处 抛开依赖”

周末或假日时候与其哀伤没人陪伴，不如勇敢尝试与自己独处，抛开原有的依赖性。这个时候，可以选择来场一个人的电影或一个人的咖啡。如果不太爱静态的你，也可以选择一个人到购物

商场走走看看，不一定要消费也可以好好学习在人群中独处。

“为什么学习独处很重要？ ”

那是因为世上最了解自己的人其实就是自己本身，只有在独处中可以更深入的了解最根本的自己，这样才更有能力去爱上另一个人。会这样说的原因是因为当未来不管是在工作上或者是情感上面，我们受到不该有的伤害或痛苦时，已学会独处的我们更能独立自主的面对伤疤走出悲伤。

所以还等什么？



只要有时间每一天都学习与自己独处，一天一点，在独处中爱自己比从前更多一些。再来也乘机把心脏练得强大些，才可以更勇敢的去拥抱那未知的未来。而还在害怕独处的你们，请勇敢踏出那一步吧，哪怕真的不适合，至少你也曾经尝试过。反之，已经对独处上瘾了的，恭喜你们，你们离自己更靠近了一些哟。