不小心变成工作狂？这3招让你找回自己

文/Evelyn

有没有发现，不管是与同事或是朋友出门吃饭的时候，都是在聊着工作上的事，搞得自己很像工作狂一样？好不容易轮到该放松的周末，却还是在讨论对方的工作中度过，让原本对周末的期待，完全被工作的焦虑取代。其实在现代的职场中，这种情况很常见，那都是因为我们很难将私人生活与工作隔开。再加上工作上的压力持续，就不小心把它给带进了原本该享受的下班生活。

姐姐我就是个活生生的例子，所以已经被身边的朋友们警告了无数次，出门吃饭再聊工作就绝交！（笑）如果你也跟我一样，不如就参考美国心里咨询专家Trudi Griffin的建议，透过3个方法找回自己！

控制负面想法，降低工作焦虑

首先，我们必须学会停止自己吓自己，要以客观的心态评估状况。本人很常会在睡梦中给自己吓醒，深怕一个迟到或是公司电话没接到，就会被老板追杀。其实会发生这些事，都是因为自己无意中放大了工作中的负面情绪，觉得「事情没做完就完蛋了」的想法。或者是这个月的sales target没有达到，就会觉得老板会再次针对自己，事实真的是如此吗？想要获得工作以外的自由时间，就要尽量降低工作的焦虑情绪，如此才能感到轻松，也更为贴近实际状况。



无法不在意，就给自己10分钟好好处理

姐明白，长期以来维持工作狂的情况一时之间要跳到休息状态真的不简单，有时候强迫自己不去想，反而会焦虑到晚上大失眠！根据Trudi的建议，如果真的放心不下，那就利用10分钟好好让自己思考工作的事，并记下来这期间想到的事情。但10分钟一结束，就必须等到你的工作时间再继续执行。比起不想工作，让自己保持在一个心安不焦虑的状态，容易得多了吧？



过度焦虑，思考5年后它对你的意义

对于工作感到焦虑的时候，尝试想想它对5年后的你，有何影响作为思考方向。静下心来思考，其实很多事情比起这件事来得更重要，我们必须知道事情的优先顺序重要性，如此才不会忽略了当下最重要的任务。当然咯，姐姐可没叫你「对5 年后没影响」的态度来摆烂，只是活在当下真的非常重要。

其实回头想想，想要在休假的时候可以把工作一切抛于脑后，事先做好规划可是非常重要的喔！在放假以前好好完成必须该完成的事宜，越能让休假时间不被工作所占据。如果你就是那种吊儿郎当，什么都不准备的态度，那就活该你休假时候也要为工作烦恼！（开玩笑的啦）

