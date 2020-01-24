一年一次的浪漫之约 | 2020 来趟樱花之旅

文/Evelyn

每年的3-4月都是樱花盛开时期，在这春暖花开的季节，在IG上都会被各国的樱花给洗版，相信许多女孩儿的少女心都会大喷发！你是否也已经规划好要去哪个国家看樱花了呢？让我们一起来看看有哪些必踩的赏樱景点吧！



泰国：清迈

除了一般的日本韩国以外，其实我们的邻国泰国就有得看樱花啊！（尖叫中）每年的12月到2月左右，在清迈的一带都会有粉红樱花海，简称“泰北玫瑰”之城。在此温馨提醒，毕竟泰国是热带国家，樱花盛开的时间会比较短，想要去的朋友最好先做好功课吼，免得失望了！

台湾：淡水天元宫/阳明山

阳明山可是台湾数一数二的赏樱景点，在每年的1-2月期间，阳明山的樱花就会先盛开。除了阳明山之外，还有位于淡水的天元宫也是本地人的最爱赏樱之地。本地人的都说天元宫的樱花最漂亮，保证让你叹为观止。话说，姐姐我真的好后悔在台湾念书的时候，没有认真花时间去走一走啦！（哭）



韩国釜山：镇海军港

镇海军港是旅游行家都推的行程，平均每年拥有200多万国内外游客访问的，是韩国最大规模的春季庆典，也是韩国樱花最密集与茂密的地区。只要春天一到，不管是韩国本地人还是国外旅客，都想要赏樱花之城的魅力。



美国－华盛顿

没想到美国的樱花也那么美～据说是日本给了美国3千株樱花作为礼物种在华盛顿以后，每年的3-4月都是樱花盛开的季节。华盛顿的古迹建筑再加上街上处处盛开的粉红樱花，娇嫩如春，梦幻又浪漫！温馨提醒，这里的樱花季只会维持半个月，去之前一定要做好功课，以免扑了空！

德国 – 波恩

每年的4-5月头，波恩老城的街上就会开满樱花，形成了浪漫的“樱花隧道”。试着幻想与心爱的人一起从这片粉红色花海穿梭而过，甜得嘴角都会不知觉上扬露出姨母笑，碰巧有去德国的朋友们千万不要错过了！

日本 – 大阪毛马樱之宫

大家都知道日本是赏樱花最漂亮的国家，最后一个怎么可能不介绍日本呢！全长4.2公里的河滨公园，附近除了有复古风的建筑以外，还有水之广场、散步道等设施，很适合情侣来漫步赏樱花！而且两岸种植高达4,800颗樱花树，樱花同时绽放时非常壮观。

虽然是老调重弹，但还是要提醒大家错过了樱花季，就再等一年咯！一路粉樱如霞，周围都弥漫着浪漫气息，说走就走了嘛，你还在等什么呢？