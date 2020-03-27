【在家做的事】8 种你该储存的食物

在行动管制期间，每一天最大的烦恼就是三餐该吃什么好。在这非常时期，能做到足不出户固然是件好事，因为可以保护好自己之余，也可以确保家人的健康。但是，要在无法出门购物的情况下，储存哪些不易变质的食物呢？

（一）白米

白米是不可或缺的主食，也是每个家庭必备的粮食。白米的保质期一般介于6至12个月，只要将其收藏在干燥的地方，就不用担心会很快变质。

（二）面粉

面粉保存期限为一年，但提醒各位，在购买的时候还是得注意保存期限。面粉用途多，可用作烘培之余，还能将其转变为主食如面粉糕、水饺皮、馒头等等。

（三）方便面

这个应该是游子们管制期间的必备良药，媲美许多人间美食！但是，千万切记，方便面属于油炸食品，吃多了对人体带来危害。

（四）罐头食物

罐头种类多，有肉类也有菜类，保存期限也高，所以大量储存是个不错的选择。防疫期间，在社交媒体上看见多数人吃罐头午餐肉，就觉得好羡慕！Y姐在这段日子，储存最多的罐头为意大利面酱汁。

（五）调味料

有那么多的食材，当然少不了调味料，增添食物的美味度。所以，大家千万不要只记得疯狂购入食材，而忘了烹饪的必需品如食用油、酱油、盐、糖等等。

（六）腊肉/腊肠

一般上，腊肉保存期限为3-4个月。很多人认为腊肉越放越久，肉的味道就会越香越可口，但其实并不如此，因为如保存方式错误，还是会导致肉质变化。在此建议将腊肉放入冷冻处，保质期会久一点。

（七）零食、饼干

待在家的同时，好像随时都处于饿的状态，所以建议购入零食与饼干，当作“下午茶”，暂且填补心灵缺的那一块。

（八）酒类

正所谓今朝有酒今朝醉……不是啦！是因为长时间待在家，在夜晚小酌一杯其实也能小小的慰籍心灵吧！你们说对吗？

因疫情持续肆虐，我国行动管制令将展延2个星期，直至 4月14日。所以家里粮食不够的话记进货啦！但切记，按自己的需要购买，别大量补货而导致其他有需要的人买不带，也别忘了做好防护措施！

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