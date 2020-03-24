【14天在家做的事】8 个 Work from Home 必备好帮手

文/Crine

在行动管制令期间，许多员工都必须在这段期间内居家办公。小编整理了以下 8 个办公小帮手，让你随时随地都能完成工作。

Dropbox

Dropbox 是汇集团队所有工作的一个共享空间，大家能将文件、简报、会议资料、视频档等存在里面，并且可通过手机、平板电脑或电脑同步连线。同时，你也可以在线上编辑 Dropbox 里的文件，而且把资料加密后再发给指定用户，就不担心资料外泄哦！

Google Drive

Google Drive 是许多居家办公者最爱使用的其中一个工具，因为它拥有 15 GB的容量，可以让同事们一起同步使用及编辑文件。此外，它最棒的一个地方就是内建 Doc、Forms、Sheets、Slides 等，所有工作一律在线上搞定，就不用担心文件不见啦！

Workplace by Facebook

由 Facebook 为企业推出的 Workplace 让员工们能够在这平台上交流工作和沟通，又不会被社交平台分散了心，而且也不会出现任何广告。主要功能包括群聊、视频会议、直播等。每月收费从每个人 4 美金至 8 美金。

Microsoft 365

相信许多上班族对这个一点也不陌生，里面有 Word、Excel、PowerPoint等，可整理文件、报告或简报，而且一个账号就可连接到 OneDrive（云端存盘）、Outlook（电子邮件） 或 Skype（通讯软件），实在方便呢！

WeTransfer

当你在家办公时，需要传送比较大 size 的文件，那该怎么办？用 WeTransfer 吧！它是一个提供临时转达文件的在线平台，不需要特别下载或安装，只要在网站上把文件上载即可，免费账号可传送 2GB 文件。更重要的是，文件保存两星期后就会自动删除，那就不用担心会被其他人下载盗用哦！

Canva

客户临时需要新设计图案却找不到设计师帮忙？有了 Canva，你也能当临时的设计师呢！图库里有上百万张精美图片、图形、插画、字体等。（有些需要付费哦！）如果不太会设计的，里面也有不同主题的模板参考哦！

Evernote

这除了是线上笔记，企业版本的 Evernote还是团队的共享资讯及协作的平台，将大家的信息永久且安全地储存在云端。同时，只要你的电子产品安装了 Evernote，就可同步一切内容。

Zoom

Zoom 是抗疫期间做火红的视讯软件，目前全球的前 500 大企业中，至少有一半都在使用它。在中国封城期间，各大学校上网课时使用的软件就是它！Zoom可以让多人同时进行视讯会议、提前录影、播放等，值得一提的是，它还可以融入很多企业与学校的通讯系统和位置，还可以跟各种硬体系统和软件并用。

14 天行动管制令期间，在家工作的上班族要提升效率，就少不了依靠这些科技工具让同事之间的沟通更顺畅哦！还是要提醒大家，在这段非常时期，勤洗手、戴口罩、少出门，对抗疫情，人人有责！