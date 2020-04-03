【在家做的事】5 招让孩子适度玩 3C

文/Char

行管令延长了，一家大小继续宅在家直到4月14日~大人一般都以3C产品来度日，那么孩子若是哭闹，不耐烦的家长是不是给他一个3C产品，就可相安无事咯？接下来，孩子开始过度依赖3C保姆，该怎么办？

设定使用时间&以身作则

3C产品最佳使用时间为一次30分钟，并需休息10分钟。父母可先从自己开始减少使用手机、电脑、平板等的时间，为孩子以身作则；当然这也是对大人最大的考验啦。

建立新的互动习惯&陪伴

父母越愿意花时间陪伴，孩子就越不会想靠近3C。举例，让孩子用手机拍出家中角落，并了解他的角度和想法、或和孩子讨论手游的内容。也可以多给孩子听音乐，甚至唱歌给孩子听、晚上还可和孩子进行餐后的“主题聊天”等。这样除了可增进亲子感情，也可保护孩子的视力。

让孩子忙&活动积分表

举例，孩子每看完一本书和完成阅读心得，就可获得2分，满5分才可兑换当天使用电脑或手机一小时。此外，也可让孩子玩益智游戏、画画、复习功课、运动、打扫房间、照顾弟妹、帮忙做家务等，都可获得分数哦。

培养运动习惯&帮助放松

虽无法外出，但也可和孩子一起在庭院玩些球类运动，因为打球时视线会随着球的轨迹而移动，可有效放松眼部肌肉。如果家中没院子，也可在客厅、露台做些运动，给孩子放电、给自己放风哦。

让孩子玩到腻&自我反省

大方让孩子“玩到饱”的同时，也可以反问他沉迷游戏到底有什么好处？这可给予孩子独立思考的机会，让他去想问题所在，并反省和主动减少玩游戏的时间。

“3C保姆”能够安抚孩子，但却非常不利于身心发展；为了孩子的健康发育和学习能力，家长就必须给予适当的、正确的3C使用方式。行管期间，和孩子有了更多相处时间的家长，就尝试更有耐心的陪伴和教养他们，别光是以3C产品来“打发”他们哦！