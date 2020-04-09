【在家做的事】免费观看 | 行动管制为题的搞笑影片

一个行动管制，不仅培养出许多厨神，还开发了许多人，对于制作影片无限的创意。在这个无法到处趴趴走的日子，偶尔会突感纳闷与无奈，所以，在这里与大家分享这些搞笑创意影片，让各位能够放松心情，继续乖乖地一起抗疫。

@皮特好Peter

以客家话为戏剧重新配音，搞笑程度直飙10颗星！Y姐有好几次笑到停不下来，不停的重复播放。值得一提的是，被重新配音的《犀利人妻》片段，得到了本尊温升豪与隋棠转发。

《犀利人妻馬來版》—Jangan Lepak Sini Sana

《创世纪》许文彪故意中肺炎病毒

《醉后决定爱上你》杨丞琳上不到网站

《撒娇的女人最好命》妇女组学哆啦A梦

@Joshua Anthony Gui

改编《Beauty and the beast》里Bella唱的歌曲，制作了一段个人影片，没想到迎来回响极大～Facebook共有将近5千人分享，15万人观赏。

@Orange陈慧恬

大马知名主持人Orange陈慧恬，突发奇想录了一个潮州话版本的影片，告诉大家待在家到底可以做什么～再由另一主持人Rickman谢承伟配合演出，吸引了24万人浏览。

Day 3 不及格的潮州妹 老问候～大家还好吗？这几天download了一个潮州 app，突发奇想，不如就来录一个潮州的video,但可怜我的老祖宗呀～我这个潮州妹的潮州话比广东话更差。。。昨晚问老妈内容要说的潮州字，我妈说：“跟你讲到我头都晕，我要睡觉了～”😂今天再打给我小舅大概在问一下，成果就是你们看到听到的。。。抱歉，如果你很听不下去的话。。呵呵不好意思啦！我也想要缓和一下气氛嘛～～希望你至少有会心一笑～潮州前辈们，请多多包涵！特别鸣谢：Rickman~~~~ Posted by orange 陈慧恬 on Friday, 20 March 2020

@Tianlong余畑龙

将韩国天团Bigbang的《Bang Bang Bang》改编成客家版的《病 病 病》，提醒各位必定要stay at home。影片至今共累积了114万浏览人数。

观赏影片：点击这里

@Xiè Sōngfàn谢松汎

谢松汎是业界有名的vo talents之一，行动管制期间改编制作了一首福建话搞笑版魔法奇缘《妈妈知道》，博君一笑……真的太搞笑！哈哈哈～

对此，Chapters非常荣幸的，以文字形式专访了谢松汎本尊，事不宜迟赶快一同来瞧一瞧吧！

Q：在什么情况下，让你有这个灵感去制作影片呢？制作影片的目的是？

谢松汎：说来有点妙，其实就有一天心血来潮脑袋里闪过这首歌的其中一段，但它竟然是福建话的，就觉得应该记录下来。歌词就这样，经过反反复复小小的修改之后成型。而后又觉得花了心思写，不唱不行；那既然要唱（而且写的时候已经很考虑过了字音和对嘴的问题）就完整地把整个对嘴和后制的部分都搞定了。我觉得灵感的出现主要是因为在这段大家共同面对疫情的期间，我心裡总有些话想讲，但知道说教没人听，同时我也觉得马来西亚华人其中一个最美丽的文化色彩就是我们的方言，我就想透过我的母语，给大家一个轻松而又不完全没有point的娱乐信息。

Q：填词（方言）、唱歌，哪个部分比较高难度呢？花多久的时间去筹办呢？

谢松汎：填词相对之下比较耗时间，也有可能是我自己龟毛，哈哈。。。但觉得最不得心应手的部分则是把录好的歌制作成影片和上字幕，原则来说这部分不复杂，但我真的不太懂怎么弄，就唯有硬着头皮试着把它给弄完。从开始把第一句写下来，到最后影片完成（包括中间了很多时间其实都没在专注做这件事），前后应该有 6 天。

Q：词、配音全都由你一手包办，接下来会想和其他人一起合作，制作更多影片吗？会想和谁合作呢？

谢松汎：其实这一次真的是无心插柳，没想到会传播那么快，所以还没想到往后该怎么做。但好玩的事，有时间的话，why not？至于找人合作，我觉得只要是契合的，应该会让这件事更好玩吧！？

Q：行动管制对 freelancer （包括你） 最大的影响是什么呢？

谢松汎：哦，这可以讲很久哦！（笑）基本上，一个发展中国家特别需要freelancer，尤其是创意相关的领域，包括商业艺术领域。可偏偏，马来西亚的经济政策，包括金融方面，向来都有点把自雇人士边缘化。我们既享受不到受薪一族在经济或贷款方面的好处，同时也因为是单凭自己一个人一双手一张嘴的事业而无法拥有中小型企业的发展潜力，收入自然就会有很大的局限，可是当我们缴税或跟银行贷款时，我们的负担则是跟中小型企业的老板们同一个category的。

这一次行管令，虽然政府发放了经济援助计划，freelancer们因为不是打工一族，援助计划也几乎帮不到我们。我们的收入都是一个个项目个别跟客户处理酬劳问题，其实从行管令开始之前，大部分freelancer应该都面对了收不到钱的状况，行管令一开始就更不用说了。当然，这不能一概而论，以上所说的是我所观察到和理解的而已。

Q：在这段期间，你认为 freelancer 应该如何保障自己？

谢松汎：对于我而言，无论是不是行管令，我向来都保持同一个理念：peak season 时，做足、做好、做本分，off season时，自省、进修、要冷静。尤其是创意相关领域，进修就像是投资，既然不是受薪一族，虽然感觉是在经营自己，实则是在经营一门生意。

做生意，该追债时还是得追（这必须提，因为我认识的很多freelancer都是不敢/不喜欢/不懂得如何追债的），该拓展时必须拓展，该自省自观时也不能逃避。简单一句，这个时期，快把客户欠了几个月都还没还的酬劳都追回来。

@其他搞笑影片

反复洗手

Current Situation 🧐🤪🤝🙌 Current Situation 🧐🤪🤝🙌 Posted by JokeCakap Memes on Wednesday, 18 March 2020

这样的老婆合格吗？

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