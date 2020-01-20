《X Men》外传《The New Mutants》 4 大看点

文/Crine

由新晋导演Josh Boone执导的电影《X-Men》系列外传《The New Mutants》终于拍下定案，即将在2020年4月3日上映啦！

4度延后上映

其实，这部电影早在2017年就已经拍摄完毕，但由于Disney收购的20th Century Fox认为导演以黑色惊悚手法的拍摄方式难以吸引观众，所以一再要求导演重拍或修改。不过，在最新的访谈中，导演亲自证实了，整部电影还是他原来拍摄的版本，没有连接MCU的相关剧情。

黑暗惊悚电影

这部电影将以黑暗惊悚的剧情登场，剧本以1980年代Marvel英雄漫画系列《X Men》的同名外传小说为基础蓝本，讲述着5位拥有特殊超能力的青少年的故事。有别于《X Men》的故事风格，这是一部非常黑暗，但同时又十分诱人的故事，故事中的反派能够将人类的负面情绪转送到他人身上，让人身心俱损、侵蚀灵魂。

演员大有来头

电影中的5位青少年演员各有来头，都是近几年最热门的年轻演员，也因此让这部外传更加引人讨论。

演员名单：

《Game of Thrones》的Arya而爆红的 Maisie Williams演出剧中的 Wolfsbane

《Split》的Anya Taylor Joy饰演Magik

《Strangers Things》的Charlie Heaton扮演 Cannonball

《13 Reasons Why》的 Henry Zaga饰演 Sunspot

《The Originals》的 Blu Hunt 饰演 Danielle Moonstar

《Queen of the South》的Alice Braga 演出 Dr. Cecilia Reyes

《X-Men》冷门分支

《The New Mutants》是《X-Men》漫画系列中比较冷门的分支。Marvel漫画旗下反派的Deadpool就是在此首次亮相的。此外，故事中的角色大多是X教授和万磁王的学生，他们具有奇怪却很强大的能力。

《The New Mutants》电影剧情

5位拥有特殊超能力的青少年被关进一间秘密机构，被禁止与外界联系。这时，背后有一股超自然的邪恶力量慢慢靠近渐渐成形的阴谋，迫使他们必须面对过去的罪恶，但心中的恐惧也将会成真。这5位青年只有勇敢面对自己的力量，才能逃脱枷锁。。。

经过重重波折后，《The New Mutants》终于敲定上映时间了！让我们一起来期待这部全新的《X-Men》外传吧！