《X Men》外传《The New Mutants》 4 大看点
by : YY add comment
文/Crine
由新晋导演Josh Boone执导的电影《X-Men》系列外传《The New Mutants》终于拍下定案，即将在2020年4月3日上映啦！
4度延后上映
其实，这部电影早在2017年就已经拍摄完毕，但由于Disney收购的20th Century Fox认为导演以黑色惊悚手法的拍摄方式难以吸引观众，所以一再要求导演重拍或修改。不过，在最新的访谈中，导演亲自证实了，整部电影还是他原来拍摄的版本，没有连接MCU的相关剧情。
黑暗惊悚电影
这部电影将以黑暗惊悚的剧情登场，剧本以1980年代Marvel英雄漫画系列《X Men》的同名外传小说为基础蓝本，讲述着5位拥有特殊超能力的青少年的故事。有别于《X Men》的故事风格，这是一部非常黑暗，但同时又十分诱人的故事，故事中的反派能够将人类的负面情绪转送到他人身上，让人身心俱损、侵蚀灵魂。
演员大有来头
电影中的5位青少年演员各有来头，都是近几年最热门的年轻演员，也因此让这部外传更加引人讨论。
演员名单：
- 《Game of Thrones》的Arya而爆红的 Maisie Williams演出剧中的 Wolfsbane
- 《Split》的Anya Taylor Joy饰演Magik
- 《Strangers Things》的Charlie Heaton扮演 Cannonball
- 《13 Reasons Why》的 Henry Zaga饰演 Sunspot
- 《The Originals》的 Blu Hunt 饰演 Danielle Moonstar
- 《Queen of the South》的Alice Braga 演出 Dr. Cecilia Reyes
《X-Men》冷门分支
《The New Mutants》是《X-Men》漫画系列中比较冷门的分支。Marvel漫画旗下反派的Deadpool就是在此首次亮相的。此外，故事中的角色大多是X教授和万磁王的学生，他们具有奇怪却很强大的能力。
《The New Mutants》电影剧情
5位拥有特殊超能力的青少年被关进一间秘密机构，被禁止与外界联系。这时，背后有一股超自然的邪恶力量慢慢靠近渐渐成形的阴谋，迫使他们必须面对过去的罪恶，但心中的恐惧也将会成真。这5位青年只有勇敢面对自己的力量，才能逃脱枷锁。。。
经过重重波折后，《The New Mutants》终于敲定上映时间了！让我们一起来期待这部全新的《X-Men》外传吧！
Tags : 生活旅游
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