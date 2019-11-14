《Vagabond》竟评选2019 最差韩剧之一，第一名竟然是 ……

韩国媒体 Joynews24 从10月19日至26日期间，向经纪公司、电影电视剧制作人、娱乐记者等进行问卷调查，评选出2019最棒的电视剧、2019最糟的电视剧、2019最棒的电视剧演员。现在就瞧一瞧你心中的那部剧有没有在榜内：

2019最棒的电视剧

Top 7 《德鲁纳酒店》

Top 6 《热血祭司》

Top 5 《请输入搜索词WWW》

Top 4 《山茶花开时》

Top 3 《浪漫的体质》

Top 2 《耀眼》

Top 1 《SKY Castle》

2019最糟的电视剧

Top 10 《Abyss》、《他人即地狱》、《请融化我吧》（并列）

Top 8 《伟大的Show》、《Big Issue》（并列）

Top 6 《绝对达令》、《仅此一次的爱情》（并列）

Top 5 《Vagabond》

Top 3 《朝鲜生存记》、《ITEM》（并列）

Top 2 《邻家律师赵德浩2：罪与罚》

Top 1 《阿斯达年代记》

2019最棒的电视剧演员

第8名：《耀眼》韩志旼、《SKY CASTLE》金惠允

第7名：《山茶花开时》孔晓振

第6名：《德鲁纳酒店》李知恩(IU)

第4名：《热血司祭》金南佶、《山茶花开时》姜河那

第3名：《SKY CASTLE》金瑞亨

第2名：《SKY CASTLE》廉晶雅

第1名：《耀眼》金惠子