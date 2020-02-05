《The Hollywood Reporter》 精选 10 部必推好戏

《THE Hollywood REPORTER》是一本美国杂志/网站，重点关注好莱坞电影、电视节目及娱乐八卦。随着网络崛起，串流平台不断冒出，对于许多想看戏剧，又不知从何开始的你，《THE Hollywood REPORTER》 为大家精选出了 10 部必推戏剧。

《Zoey’s Extraordinary Playlist》

编剧：Austin Winsberg

集数：2集

主演：Jane Levy、Skylar Astin、Alex Newell、John Clarence Stewart、Peter Gallagher

播放平台：NBC

美国首播日期：2020月1月7日

剧情简介：

聚焦聪明但有社交障碍的Zoey（Jane Levy 饰），开始听见人们的想法以歌曲形式，或有时以完整的乐谱表达出来。这让她得以运用她的天赋，不仅帮助自己了解出现在她生命中的人，也同时帮到了围绕在她周遭的人们。

《Awkwafina Is Nora From Queens》

编剧：Awkwafina

集数：10集

主演：Awkwafina、Lori Tan Chinn、Bradley Darryl、Jennifer Esposito、Bowen Yang

播放平台：Comedy Central

美国首播日期：2020年1月22日

剧情简介：

剧情描述Nora（Awkwafina 饰）被父亲（Bradley Darryl 饰）、祖母（Lori Tan Chinn 饰）还有表兄（Bowen Yang 饰）共同扶养长大成人，她的青少年时期在纽约街头走跳，各项待人处事之道皆是从家人身上学习而来。

《Star Trek: Picard》

编剧：Alex Kurtzman

集数：5集

主演：Patrick Stewart、Santiago Cabrera、Michelle Hurd、Evan Evagora、Alison Pill

播放平台：Amazon Prime Video

美国首播日期：2020月1月23日

剧情简介：

故事描述Jean-Luc Picard（Patrick Stewart 饰）已在法国过起悠闲的退休生活。然而，随着一场救援行动展开，此次在没有星际舰队的帮助下，他召集起一组临时组成的队伍执行任务。

《Briarpatch》

编剧：Andy Greenwald

集数：10集

主演：Rosario Dawson、Jay R. Ferguson、Edi Gathegi、Brian Geraghty

播放平台：USA Network

美国首播日期：2020月2月6日

剧情简介：

故事描述顽固的调查员亚Allegra Dill（Rosario Dawson 饰）在妹妹遇上汽车炸弹丧生后，返回位于德州边界的家乡寻找凶手。调查过程逐渐转变成一场斗争，她将揭开这个腐败小镇的真相。

《Hunters》

编剧：David Weil

集数：待定

主演：Al Pacino、Logan Lerman、Kate Mulvany、Tiffany Boone、Carol Kane

播放平台：Amazon Prime Video

美国首播日期：2020月2月21

剧情简介：

1977 年散落在美国纽约的纳粹猎人以复仇与正义之名，对那些受美国政府庇护的纳粹成员展开屠杀。他们发现有上百位的高阶纳粹官员居住在此，密谋在美国建立纳粹第四帝国实施种族灭绝。这群纳粹猎人将对他们展开一场血腥的杀戮行动。

《Little Fires Everywhere》

编剧：Liz Tigelaar

集数：待定

主演：Reese Witherspoon、Kerry Washington、Rosemarie DeWitt、Joshua Jackson

播放平台：Hulu

美国首播日期：2020月3月18日

剧情简介：

一对母女来到乌托邦般的震颤岗落脚，一贯平静的地方，直到Richardson一家孩子们在美术馆发现Mia（Kerry Washington 饰）的照片后开始崩塌。Richardson太太（Jade Pettyjohn 饰）决定暗中调查，意图揭穿Mia的神秘过往，但她的执念却导致一场星火燎原，毁灭的代价足以用余生偿还。

《Mrs. America》

编剧：Dahvi Waller

集数：9集

主演：Cate Blanchett、Uzo Aduba、Rose Byrne、Kayli Carter、Ari Graynor

播放平台：FX on Hulu

美国首播日期：2020年4月15日

剧情简介：

故事将以Phyllis Schlafly与第二波女性主义代表人物Gloria Steinem、Betty Friedan、Shirley Chisholm 、Bella Abzug以及Jill Ruckelshaus等，当时女性们的视角，探讨70 年代其中一场艰巨的文化之战如何帮助后来Moral Majority运动的崛起，并永远改变了全民的政治愿景。

《The Falcon and The Winter Soldier》

编剧：Malcolm Spellman

集数：6集

主演：Anthony Mackie、Sebastian Stan、Daniel Brühl、Emily VanCamp、Wyatt Russell

播放平台：Disney+

美国首播日期：待定

剧情简介：

故事接续电影《复仇者联盟4：终局之战》的情节，聚焦猎鹰和酷寒战士两角色，描述他们在美国队长离去后如何联手抗敌。

《Space Force》

编剧：Greg Daniels、Steve Carell

集数：待定

主演：Steve Carell、John Malkovich、Ben Schwartz、Diana Silvers

播放平台：Netflix

美国首播日期：待定

剧情简介：

故事背景设定在办公室场所，聚焦一群致力于打造第六军种「太空部队」（Space Force）的人们。

《Bridgerton》

编剧：Chris Van Dusen

集数：待定

主演：Adjoa Andoh、Lorraine Ashbourne、Jonathan Bailey、Ruby Barker

播放平台：Netflix

美国首播日期：待定

剧情简介：

根据Julia Quinn的畅销系列小说为蓝本，以女性主义观点诠释英国摄政时期罗曼史，透过掌握权力的布捷顿家族之眼，展露伦敦上流社会婚姻交际场中绚丽、豪奢、肉欲、痛苦、滑稽，时而孤寂的生活。