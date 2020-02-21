台剧《跟鲨鱼接吻》| 教会你的 3 个职场生存之道

文/Char

最近有部台湾电视剧叫《跟鲨鱼接吻》，光看戏名就知道非一般偶像剧了！没错，这部戏除了有必不可少的爱情元素，还描述了现代女性在职场上的好坏遭遇哦！你在职场若碰到这样的人和事，该怎么应对呢？

这是“职场宫斗剧”

还记得《姐的时代》那位霸气姐姐锺瑶吗？她在《跟鲨鱼接吻》饰演帅气、霸道又不失娇媚的女强人“鲨鱼小姐”，并以精湛演技诠释了现代女性在职场上受到的各种待遇，令观众看了超有感。此剧还被称为“职场宫斗剧”、“职场爱情谍战剧”呢！

生存之道一：别冒犯鲨鱼小姐

名台词：“你没本事打败我，就不要成为我的敌人。”

鲨鱼小姐好强又好胜、独断独行，为达目的不择手段；讨厌“输”，不需要爱情和友情。不过，这虽非善男信女，也不算是反派；只是，你在职场上若碰到这样的狠角色，就千万别随意招惹对方哦。

生存之道二：当心无害的水母

名台词：“觉得我无害，是因为你游得不够近。”

职场上总有看似无害的“水母”，就如剧中鲨鱼小姐的助理，从信服、崇拜到模仿，再到后来的背叛与崛起，成了爱耍贱的腹黑女！要小心提防“无害水母暗藏剧毒”，毕竟职场中人人都有一、两张面具，和这样的人保持距离就好。

生存之道三：职场上的两性平等

名台词：“只要我输了，全世界都会把无能烙印在我身上，只因为我活在一个假装两性平等的世界里面。”

造就鲨鱼小姐那独立又好胜的性格，其实来自母亲从小重男轻女的观念。而在职场上，女性被轻视的场面也很普遍；但是姐妹们别灰心，“用实际的工作成绩来说话”吧！以实力告诉上司，女性的力量不可小觑。

这部剧还有一句名言“想在弱肉强食波涛巨浪的洪流中生存，女人终将淬鍊为鲨鱼。”虽然不确定是不是每个女生都将成为鲨鱼小姐，但《跟鲨鱼接吻》是带观众一窥新女性职场生存守则，值得一看哦。