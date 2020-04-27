AirAsia 最新通告 | 手提行李不超过 5 KG

根据AirAsia newsroom，AirAsia宣布将从2020年4月29日由马来西亚开始恢复其国内航班。此外，泰国（2020年5月1日）、菲律宾（2020年5月1日）印度（2020年5月4日）与印尼（2020年5月18日起）待当局批准后也将随着恢复国内航班。AirAsia将会先从国内航班开始恢复飞行服务，而待疫情好转、政府解除边界与出行限制之后，逐渐增加至跨网络的国际航班。

AirAsia集团总裁Bo Lingam表示：“在此次新型冠状病毒的疫情中，我们已为在地面与飞行过程的乘客处理程序进行了全面审查。我们也与机场有关当局密切合作以确保所有防范措施已准备就绪，提供给大家一个安全、愉快和舒适的旅程。”

除此之外，AirAsia 最新通告也包括了：

限制手提行李不超过 5 KG

2020年6月30日之前的航班 提供弹性选择

退款方法

【限制手提行李不超过 5 KG】

AirAsia为了确保即将恢复的机上乘客之间的保持合适的社交距离，将会调整乘客的随身行李限额，限制一人只能携带一件不超过5kg的随身行李，如一个电脑包 或 一个手提包 或 一个小型行李包，并且所有行李不得超过40 cm (height) x 30 cm (width) x 10 cm (length)。有超过以上准则的你，别忘了提前购买托运服务哟。

【2020年6月30日之前的航班 提供弹性选择】

许多受疫情影响的航班，被逼需要找寻取代方案。AirAsia宣布所有介于2020年3月23日至2020年6月30之前出发的航班，可通过AirAsia智能客服AVA从以下弹性选项中作出选择：

（一）无限次航班改签：可无限次前改签航班至2020年10月31日前同一航线的任何一趟航班，无需缴付任何费用，视航班机位情况而定。

（二）信用账户：将航费金额保留在亚航BIG会员帐户中，可用于下一次飞行。信用帐户有效期限为获取金额到账的365天，可用于重新预定官网已发布航班时间的任何一个日期或航班。

【退款方法】

Move Flight 退款方式：

Chat with AVA ⇉ COVID-19 Flight Changes ⇉ I want to change/cancel my fight ⇉ 选择Move Flight ⇉ 输入订单号码 ⇉ 选择更改的航班 ⇉ 输入新的出发时间

Credit Account 退款方式：

Chat with AVA ⇉ COVID-19 Flight Changes ⇉ I want to change/cancel my fight ⇉ 选择Credit Account ⇉ 输入订单号码、出发城市、姓氏 ⇉ 输入Route 和 Passengers ⇉ 输入BIG ID ⇉ 成功后，会获取一个Case Number

在疫情期间，AirAsia的咨询平台AVA需处理大量的咨询、航班订单等等，所以在这里促大家耐心等待，给予彼此一些时间，千万不要成为大家眼中的“奥客”咯！

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