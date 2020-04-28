脸书推出 Messenger Rooms | 视讯通话可容 50 人

Work From Home工作，难免需要与团队们来个视讯会议，现在除了火热的 Zoom，还有Google Hangouts Meet、Microsoft Teams等，Facebook 也推出了Messengers Rooms视讯通话服务，让科技方便了所有人。（点击阅读： ZOOM | 安全隐私大漏洞）

话不多说，现在立即来看看，Messenger Rooms的优点有哪些：

一次可容纳做多50人，而以往的Messenger只能容纳8人。

没有时间限制。

拥有AR滤镜等功能。

不是Facebook用户，也可以加入通话。

创建者可自由选择开放或锁定Messenger Rooms，以防止不速之客加入。

创建者可以随时删除不当的参与者。

根据新闻报导，Facebook创办人Mark Zuckerberg为此表示：“视频呈现对我们来说并不是一个新领域，但这是我们希望更深入的一个领域。我们正在Facebook和Instagram中构建工具，帮助人们找到更小的群组，然后与之建立更亲密的联系，并能够进行私人会议。”

由于受到疫情的影响，许多国家都实施了行动管制，呼吁各个人民乖乖的待在家，做好防疫动作，所以导致使用社交媒体暴增。根据数据显示，几乎每天会有超过7亿人在Facebook Messenger和WhatsApp上通话。所以，此刻推出了那么方便的视讯服务，相信会有许多人获益不少

除了视讯服务之外，Facebook和Messenger也将会增添新的表情符号，势必在这疫情了让大家感受到温柔。这两个符号分别为：

FB：黄色笑脸拥抱爱心（care）

Messenger：紫色跳动爱心

Y姐虽然还未有此表情符号功能，但是可看见别人的动态已经开始有了：

所以，大家可以开始查看，你的脸书是否有此新的表情符号哟！