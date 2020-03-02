卢森堡世界首国公共交通全免，推荐 5 个旅游经典

卢森堡（Luxembourg）被法国、德国和比利时包围，位于欧洲，是欧陆（欧洲的主体大陆）仅存的大公国。为了解决塞车与空气污染问题，卢森堡宣布，取消全国公共交通如列车、巴士、火车费用，成为世界首个国家，公共交通全免。

根据路透社的报导，这项免费政策不适用于头等车厢与某些夜间公车。卢森堡过去购买一张交通年卡所需费用为440欧元（约2千马币），头等车厢年卡费则是660欧元（约3千马币），这一项政策推出后，相信可为卢森堡低收入群省下不少车资。

据悉，人口仅有61.4万的卢森堡国民，常年受到交通阻塞的烦恼，再加上每天有至少超过20万外来上班族德国、比利时和法国，驾车跨境到卢森堡工作，导致交通更为拥挤。根据新闻报导，卢森堡国家的巴士或火车通勤的比率，分别仅有32%和19%，相信这一项政策，将可吸引上班族们，多加利用公共交通，以解决交通阻塞问题。

同场加映，卢森堡 5 大必去景点有以下这些：

Grand Ducal Palace 大公宫殿

自1890年以来，大公宫殿是卢森堡国家最高领导人“大公”所居住。建筑风格精致，是许多建筑爱好者必朝圣的地方。

Cathédrale Notre-Dame 圣母教堂

建于1613年至1621年之间的圣母教堂，坐落于卢森堡的市中心。圣母教堂非常唯美，是皇家举行典礼和仪式的地方。据悉，当年卢森堡国王和比利时公主也曾在此举行过盛大的结婚仪式。

Adolphe Bridge 阿道夫大桥

阿道夫大桥是卢森堡主要地标之一，并且象征着卢森堡的独立。阿道夫大桥闻名全世界，其大桥是拥有世界上最大的石制拱门，壮观十足。

Palace de la Constitution 宪法广场

为了纪念第一次世界大战中所阵亡的3000名卢森堡士兵，特别建了一座“阵亡将士纪念碑”。此外，从广场往对岸眺望，能看见阿道夫大桥、许多唯美建筑物等等。

Le Chemin de la Corniche 风景走廊

被喻为最佳欧洲阳台的风景走廊，每走一步都能将最美的风景摄入眼帘里。