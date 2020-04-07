【懒人包】中小型企业经济振兴附加配套 | 员工 Q&A

首相Tan Sri Muhyiddin于4月6日电视直播宣布，将会拨款100亿令吉的“关怀中小企业（附加）配套”，以帮助中小型企业度过这一场疫情。以下为大家整理出，此次中小型企业振兴配套的重点。

【雇主与员工】

Q：员工可获多少津贴？

通过这项措施，政府将为雇主承担月入低于4000令吉的本地雇员每月的工资补贴（RM600-RM1200），为期3个月。

员工人数 津贴 1-75位 RM 1200 76-200位 RM 800 200位以上 RM 600

Q：申请条件是什么？

雇员的薪水不可超过RM4,000/月

雇员必须已经注册就业投保计划（SIP）Sistem Insuran Pekerjaan

雇主收入从2020年1月份减少最少50%

雇主不可以扣除雇员薪水

雇主不可以在获得津贴后辞退雇员，或让雇员放无薪假

在6个月内不可以辞退雇员

Q：要如何申请呢？

前往 Perkeso 提出申请；申请截止日期2020年9月15日。必须准备以下资料：

雇员名单（根据企业规模）。

雇主的银行账户资料（银行账单首页副本）。

雇主在开设上述银行帐户时注册的商业注册号（BRN）资料。

请谘询银行、大马公司委员会（SSM）/社团注册局（ROS）/商业注册局（ROB）或营业执照副本。

PSU50法定声明。

注意事项：

【微型企业】

政府在通过中小型企业配套措施里，设立了21亿令吉Geran Khas Prihatin，帮助微型企业。只要符合资格，将获得RM3000津贴。

Q：需符合什么条件才有资格申请Geran Khas Prihatin？

员工少于5位

年度销售营业额RM300,000或以下。

有在LHDNM注册报税。

依据SSM & 地方政府名单派发。

Q：要如何申请呢？

无需提出申请，直接汇款入符合资格的微型企业。

Q：如果和BSN贷款，可贷款多少呢？利息是多少呢？

国民储蓄银行（BSN）可贷款高达 RM75,000

可贷款5.5年

利息从2%降至0%

成功申请者，可享有首6个月暂缓还款。

Q：申请BSN条件?

必须是微型企业。

业主必须是大马人。

已在SSM下注册。

生意已运作超过 6 个月。

Q：如果要申请BSN，需要注意什么？

携带SSM证书、业主的身份证正副本、企业3个月的银行账单，前往附近的BSN提出申请。截止日期为2020年12月31日。

【其他资讯】

租金豁免或折扣

此项措施将免去全部政府机构下的店铺或者摊位的租金。根据东方日报新闻，首相表示人民信托基金局（MARA）、国油、国民投资机构（PNB）、南北大道和城市发展控股集团（UDA）以及数个政府属下的公司，都同意给予尤其是中小企业商家的租户，提供租金豁免或折扣。

此外，政府为中小企业商家，提供租金减免的店主或商场业主将在4月至6月期间，获得与租金减免同样数额的额外税务减免。

外劳人头税折扣25%

首相Tan Sri Muhyiddin宣布，外劳人头税获得25%的减免，但其工作准证必须是在2020年4月1日起至12月31日结束；此项目不包括女佣。

首相进一步表示，他促请符合资格获得BPN援助金，但名字不在LHDNM记录中的人士，可以提出新的申请。方法很简单，就只是拿起你平常不离手的手机，登入LHDNM网站提出申请，但是必须诚实的填下资料传送！而对于不擅长手机的老年人，恳请孙子或儿子代劳申请。

**资料来源：东方日报