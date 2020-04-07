【懒人包】中小型企业经济振兴附加配套 | 员工 Q&A
首相Tan Sri Muhyiddin于4月6日电视直播宣布，将会拨款100亿令吉的“关怀中小企业（附加）配套”，以帮助中小型企业度过这一场疫情。以下为大家整理出，此次中小型企业振兴配套的重点。
【雇主与员工】
Q：员工可获多少津贴？
通过这项措施，政府将为雇主承担月入低于4000令吉的本地雇员每月的工资补贴（RM600-RM1200），为期3个月。
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员工人数
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津贴
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1-75位
|RM 1200
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76-200位
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RM 800
|200位以上
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RM 600
Q：申请条件是什么？
- 雇员的薪水不可超过RM4,000/月
- 雇员必须已经注册就业投保计划（SIP）Sistem Insuran Pekerjaan
- 雇主收入从2020年1月份减少最少50%
- 雇主不可以扣除雇员薪水
- 雇主不可以在获得津贴后辞退雇员，或让雇员放无薪假
- 在6个月内不可以辞退雇员
Q：要如何申请呢？
- 前往Perkeso 提出申请；申请截止日期2020年9月15日。必须准备以下资料：
- 雇员名单（根据企业规模）。
- 雇主的银行账户资料（银行账单首页副本）。
- 雇主在开设上述银行帐户时注册的商业注册号（BRN）资料。
- 请谘询银行、大马公司委员会（SSM）/社团注册局（ROS）/商业注册局（ROB）或营业执照副本。
- PSU50法定声明。
注意事项：
- 工资补贴只能由雇主提出申请。
- 雇主工资补贴申请成功与否，将会通过电子邮件告知。
- 申请成功的雇主名单和获批准员工人数也会张贴在社会保险机构网站https://eiscentre.perkeso.gov.my/ 。
【微型企业】
政府在通过中小型企业配套措施里，设立了21亿令吉Geran Khas Prihatin，帮助微型企业。只要符合资格，将获得RM3000津贴。
Q：需符合什么条件才有资格申请Geran Khas Prihatin？
- 员工少于5位
- 年度销售营业额RM300,000或以下。
- 有在LHDNM注册报税。
- 依据SSM & 地方政府名单派发。
Q：要如何申请呢？
无需提出申请，直接汇款入符合资格的微型企业。
Q：如果和BSN贷款，可贷款多少呢？利息是多少呢？
- 国民储蓄银行（BSN）可贷款高达 RM75,000
- 可贷款5.5年
- 利息从2%降至0%
- 成功申请者，可享有首6个月暂缓还款。
Q：申请BSN条件?
- 必须是微型企业。
- 业主必须是大马人。
- 已在SSM下注册。
- 生意已运作超过 6 个月。
Q：如果要申请BSN，需要注意什么？
携带SSM证书、业主的身份证正副本、企业3个月的银行账单，前往附近的BSN提出申请。截止日期为2020年12月31日。
【其他资讯】
租金豁免或折扣
此项措施将免去全部政府机构下的店铺或者摊位的租金。根据东方日报新闻，首相表示人民信托基金局（MARA）、国油、国民投资机构（PNB）、南北大道和城市发展控股集团（UDA）以及数个政府属下的公司，都同意给予尤其是中小企业商家的租户，提供租金豁免或折扣。
此外，政府为中小企业商家，提供租金减免的店主或商场业主将在4月至6月期间，获得与租金减免同样数额的额外税务减免。
外劳人头税折扣25%
首相Tan Sri Muhyiddin宣布，外劳人头税获得25%的减免，但其工作准证必须是在2020年4月1日起至12月31日结束；此项目不包括女佣。
首相进一步表示，他促请符合资格获得BPN援助金，但名字不在LHDNM记录中的人士，可以提出新的申请。方法很简单，就只是拿起你平常不离手的手机，登入LHDNM网站提出申请，但是必须诚实的填下资料传送！而对于不擅长手机的老年人，恳请孙子或儿子代劳申请。
**资料来源：东方日报