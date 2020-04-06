【4月份申请】11% EPF、BPN 国家关怀援助金 | 附上申办教学

为了应对新冠肺炎的无情袭击，前任首相Tun Mahathir曾宣布的经济振兴配套中，雇员公积金会员缴付的11%将调降至7%，而雇主们则维持不变在13%。这项措施将在2020年4月1日至12月31日期间生效。

雇员如想要将公积金缴付率维持在11%，可以这样做：

要求雇主填写表格，通过电邮提交申请。

雇员亲自填写表格后，由雇主通过电邮提交申请。

申请方法：

1.点击这里下载表格

2.通过Excel打开表格后，填写表格

3.通过电邮将表格发至[email protected]

注意项目

一个表格最多只能填写15名员工

电邮标题必填 VE2020

若有任何疑问可拨打 03-8922-6000 询问

【国家关怀援助金】

政府推出的国家关怀援助金（Bantuan Prihatin National 简称BPN），将从4月6日起，分批发放。根据新闻资料，B40群体可率先获得BPN援助金。

BPN派发日期：

收入4000千以下，B40家庭组：2020年4月6日-2020年4月12日

收入2000千以下，B40单身组：2020年4月6日-2020年4月12日

收入4000以上，8000千以下，M40家庭组：2020年4月13日-2020年4月15日

收入2000以上，4000以下，M40单身组：2020年4月13日-2020年4月15日

**须符合资格

查询方法：

1.浏览bpn.hasil.gov.my

2.输入身份证号码

3.将显示是否符合资格

Lulus（符合资格）

Tidak Lulus（4月3日起可点击Permohanan Rayuan）

Tiada Rekod（可点击Permohanan Baru填写资料，提出申请）

除此之外，马来西亚内陆税收局LHDNM也宣布，破产或黑名单人士，也可在4月6日起，前通过bpn.hasil.gov.my提出申请。符合资格，并且获得批准后，可通过Bank Simpanan Nasional以现金的形式发放。

对此有任何疑问，可通过以下方式联络相关单位：

Hasil Care Line：03-8911 1000

Hasil Live Chat

Borang Maklum Balas Pelanggan

FB： www.facebook.com/LHDNM

Twitter：twitter.com/LHDNMoffical

**须符合条规