【行动管制】4月免费上网，手机额外免获1GB

由我国首相Tan Sri Muhyiddin宣布的大马经济振兴配套里，从4月1日起至行动管制令结束，政府将为所有民众提供免费网络配套。此外，政府也进一步宣布将额外投入4亿令吉，以便扩大网络覆盖范围，稳定电信网络和品质。

由于大部分人都乖乖 stay at home，工作也好，休息也好，都在同一时间涌入网络了，可能导致网络速度缓慢或频频出现问题。当然，前者只是其一的可能性（不能一竹竿打翻整艘船）！

大家必须注意的是管制行动期间，TM Points会暂且关闭、暂停提供上门维修服务、只提供线上技术协助（Online Technical Assistance）。如果遇上网络故障，大家可以根据以下 6 个方法，联系TM。

（一）myunifi APP ：可以通过Play Store或Google Play下载。

（二）Live Chat：可点击 https://unifi.com.my/campaign/chat/unifichat.html

（三）unifi官网投诉：可点击 https://unifi.com.my/personal

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（六）电邮：把问题寄到 [email protected]

除此之外，根据马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC，手机网络，无论是Prepaid 或Postpaid 用户，自4月1日起在行动管制令期间，每一天将享有免费获得1GB 上网数据。这免费的1GB只适用于早上8点至傍晚6点，逾期自动失效。

领取方法：

Celcom：

每一天自动获得免费1GB上网数据。

U Mobile：

Prepaid 用户： 拨打*118*6#，点击“Special Offer”，选择领取1GB 免费上网数据。

Postpaid 用户： 拨打*118*7#，点击“Special Offer”，选择领取1GB 免费上网数据。

Hotlink：

Prepaid 用户： 打开 Hotlink RED app，点击主页上免费上网数据的横幅，选择领取1GB 免费上网数据。

Postpaid 用户： 打开 Hotlink Flex app，点击 Get More Data，选择领取1GB 免费上网数据。

Maxis：

打开 MyMaxis app，点击 Get More Data，选择领取1GB 免费上网数据。

Digi：

通过My Digi APP应用程序，选择 Box of Surprise，选择领取1GB 免费上网数据；播打*128#，输入88选择 Box of Surprise，选择领取1GB 免费上网数据。

*须符合条规