【行动管制】4月免费上网，手机额外免获1GB
由我国首相Tan Sri Muhyiddin宣布的大马经济振兴配套里，从4月1日起至行动管制令结束，政府将为所有民众提供免费网络配套。此外，政府也进一步宣布将额外投入4亿令吉，以便扩大网络覆盖范围，稳定电信网络和品质。
由于大部分人都乖乖 stay at home，工作也好，休息也好，都在同一时间涌入网络了，可能导致网络速度缓慢或频频出现问题。当然，前者只是其一的可能性（不能一竹竿打翻整艘船）！
大家必须注意的是管制行动期间，TM Points会暂且关闭、暂停提供上门维修服务、只提供线上技术协助（Online Technical Assistance）。如果遇上网络故障，大家可以根据以下 6 个方法，联系TM。
（一）myunifi APP ：可以通过Play Store或Google Play下载。
（二）Live Chat：可点击 https://unifi.com.my/campaign/chat/unifichat.html
（三）unifi官网投诉：可点击 https://unifi.com.my/personal
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（六）电邮：把问题寄到 [email protected]
除此之外，根据马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC，手机网络，无论是Prepaid 或Postpaid 用户，自4月1日起在行动管制令期间，每一天将享有免费获得1GB 上网数据。这免费的1GB只适用于早上8点至傍晚6点，逾期自动失效。
领取方法：
Celcom：
每一天自动获得免费1GB上网数据。
U Mobile：
- Prepaid 用户：拨打*118*6#，点击“Special Offer”，选择领取1GB 免费上网数据。
- Postpaid 用户：拨打*118*7#，点击“Special Offer”，选择领取1GB 免费上网数据。
Hotlink：
- Prepaid 用户：打开 Hotlink RED app，点击主页上免费上网数据的横幅，选择领取1GB 免费上网数据。
- Postpaid 用户：打开 Hotlink Flex app，点击 Get More Data，选择领取1GB 免费上网数据。
Maxis：
打开 MyMaxis app，点击 Get More Data，选择领取1GB 免费上网数据。
Digi：
通过My Digi APP应用程序，选择 Box of Surprise，选择领取1GB 免费上网数据；播打*128#，输入88选择 Box of Surprise，选择领取1GB 免费上网数据。
*须符合条规