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【注意】4月30日前 | BPN 更新银行户口教学

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政府推出的国家关怀援助金（Bantuan Prihatin National 简称 BPN），4月6日起已陆续分批派发，符合资格的受惠者可查看自身的个人银行户口，是否已经收到了呢？如果还没有或不确定如何申请，请点击BPN 国家关怀援助金 申办教学

图片来源：pexels.com

马来西亚内陆税收局（LHDNM）通过官方脸书表示，为了确保能够顺利并安全的汇入受惠者的银行户口，促符合资格却还未获得援助金的人民，记得上到官方网站，更新自身的个人银行户口资料。

更新银行户口教学

步骤一：点击这里前往官网。（已报税的人，可通过ezhasil登入）

步骤二：输入个人的身份证号码与密码登入。

图片来源：ez.hasil.gov.my

步骤三：登入后，点击e-Kemaskini，然后再按teruskan。

图片来源：ez.hasil.gov.my

步骤四：更新银行户口——在Nama Bank Baru选择你的银行，然后在No. Akaun Bank Baru 打下你的个人银行户口号码。（记得再三检查，填写得对不对）

图片来源：ez.hasil.gov.my
图片来源：ez.hasil.gov.my

步骤五：按下kemas kini后，会再次问你是否Setuju Untuk Teruskan，再次检查后，记得要按下setuju，就大功告成。

图片来源：ez.hasil.gov.my
图片来源：ez.hasil.gov.my
图片来源：ez.hasil.gov.my

对此有任何疑问，可通过以下方式联络相关单位：

  • Hasil Care Line：03-8911 1000
  • Hasil Live Chat
  • Borang Maklum Balas Pelanggan
  • FB：www.facebook.com/LHDNM
  • Twitter：twitter.com/LHDNMoffical 
图片来源：LHDNM FB
Tags : 精打细算新闻资讯

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