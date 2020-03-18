【新冠肺炎】无薪假可获RM 600 援助金 须符合 5 个条件

新冠肺炎疫情对我国的经济带来严重的冲击，尤其为旅游业与娱乐业。此外，部分公司被迫开始实行无薪放假，或为了挽救企业而被逼裁员。

为了协助人民度过这难关，我国首相Tan Sri Muhyiddin 宣布强化2020年经济振兴配套，因受疫情影响被逼放无薪假期的上班族，可申请 RM 600 援助金，但前提是须符合大马社会保险机构（SOCSO）就业保障计划（ERP）的5项条件。

（一）从3月1日起放无薪假期。

（二）缴纳就业保险计划（SIP）会员。

（三）只限月薪RM 4000或以下的员工。

（四）雇主为员工提出申请。

（五）雇主直接把RM 600转入雇员户口。

符合就业保障计划资格的员工，最多只能享有6个月。此外，首相Tan Sri Muhyiddin表示这项保障涉及1亿2000万令吉的拨款，预估有3万3000名员工受惠。根据大马雇主联合会（MEF）预测，若疫情继续恶化，未得到解决，年底将会有十万国民“丢了饭碗”。

此外，2020年经济振兴配套中包括从4月1日开始，国内商业、工业、农业和家庭用电将会享有2%的折扣，为期6个月，而旅游业则有15%的电费折扣。此减免电费措施将耗资5亿令吉，有1000万住家、商用、工业用及农业用户受惠。

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