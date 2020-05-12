2020年，当年的棒棒堂男孩在做什么呢?

台湾知名明星养成节目《模范棒棒堂》从2006年开播至今已经14年的时间，也培育除了很多演艺圈中的明星。14年过去了，当年的棒棒堂男孩也已经蜕变成有些许成数味的男人了。这一次，Chapters将带着大家来关心棒棒堂成员的生活近况！

#敖犬

作为当年的团长，在节目结束后的多年也曾坦诚当初和其他弟迪们是领着不一样的薪水的。那团体活动结束以后，他也还是发展得不错的。目前的他已经北漂到中国发展，是乐华娱乐旗下的艺人，是韩庚、胡彦斌、宇宙少女的同门。除了发行个人音乐作品之外，在2020年他也即将有2部的电视剧作品和大家见面，分别是《西游记女儿国》和《逆境游戏》。



#王子

王子在团体成员当中的感情生活可以算得上是最丰富的，交往的每一任都是天后级的大明星，这些年来除了和杨丞琳谈过恋爱之外，现任女友也是香港的歌手邓丽欣。两人的女友年纪都比自己大，是演艺圈中的姐姐收割机。事业方面，今年他领衔主演的电视剧《覆活》也在刚刚过去的3月播出了。



#阿伟

阿伟是团体中第一个结婚成为人夫的，已经走进家庭当中成为幸福人夫。当年想要转型成为武大明星但结果却不理想之后，他就开始转战饮食业。在台湾引进了香港知名连锁品牌《点点心》，虽然现在全球饮食业受到疫情的影响，但他仍然可以水来土挡，守住了事业。



#威廉

威廉结束团体活动之后,就转战了主持圈，接下来《娱乐百分百》的节目主持棒。虽然他尽心尽力，在节目中也有两眼的表现，但最后在节目报名金钟奖的时候，尽然让原本节目档期比自己少很多的罗志祥入围了，错失了金钟奖。深感挫败的他最后决定请辞《娱百》，2020年加入了另一档长寿节目《食尚玩家》。



#杨奇煜

杨奇煜近年来专心于副业，使到在演艺事业中的脚步变得缓慢。经营美发事业的他如今美发店在台北的生意非常好，或许当初是因为明星效应，但如今已经有庞大的固定顾客量。虽然有副业，但他也从未停止过幕前的工作，在2020年，他也即将有电视剧作品给大家见面，和陈学冬一起领先主演的《小夜曲》也即将在今年播出。



#廖允杰

经历过了Lollipop F 和JPM这两个组合以后，廖允杰选择自己成立了工作室，以个人的形式推出作品歌曲。不过自从2019推出了单曲《HBD》以后，至今已经没有出现在任何的萤光幕前。现在的他已经转往幕后的工作，负责词曲创作等的工作。

