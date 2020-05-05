韩综《Road to Kingdom 》| 7组男团展开厮杀
在韩国竞演节目《Queendom》结束之后，大家一直都很期待会有男团版的节目和大家见面，果不其然，节目组还是听到了大家的呼求，推出了男团版的竞演节目《Road to Kingdom 》。这一季在赛制上有很大的改编，竞演的名额也从原本的6组增加到7组了！不过《Road to Kingdom》其实只是《Kingdom》的前传节目，在节目胜出的冠军组合则有机会获取录制《Kingdom》的节目。这时候，一起来认识这7组的实力男团吧！
#PENTAGON
经纪公司：Cube
团体人数:9
出道年份：2016
来自Cube娱乐公司的Pentagon是所有参赛组合里面最害怕的一个组合，已经有四年出道经验的他们舞台经验丰富，也非常高人气。第一次带来的初舞台就拿下了团体自我评鉴的第二名，是所有参赛团体中认证的实力男团！
View this post on Instagram
정규 1집 [UNIVERSE : THE BLACK HALL] 자켓 촬영 비하인드 DOWNSIDE Ver. #펜타곤 #PENTAGON #UNIVERSE #THE_BLACK_HALL #BehindTheScenes #Comeback
A post shared by PENTAGON | 펜타곤 (@pentagon.official) on
#THE BOYZ
经纪公司：Cre.Ker
团体人数：11
出道年份：2017
在初舞台带来忍者刀剑舞的他们把编舞变得非常有气势和澎湃，加上他们组合人数比较多，所以在舞蹈队形上非常多元化和好看，在团体自我评鉴中拿下了第一名！KO掉了前辈PENTAGON~
View this post on Instagram
#Repost @billboard_korea ・・・ #빌보드코리아 #더보이즈 #영훈 #큐 [Billboard Korea Magazine Vol.3] 지난 2월 첫 정규 앨범 <REVEAL>을 발매한 더보이즈! 빌보드코리아가 직접 만났습니다. ⠀ Q.<REVEAL> 콘셉트를 소화하면서 가장 ‘늑대 같다’고 생각한 멤버는? 뉴: 주연이에요. 특유의 야성미가 잘 드러났던 것 같아요. 숲속의 늑대처럼. 큐: 주연이의 날카로운 얼굴선과 눈빛이 늑대를 표현할때 잘 나온 것 같아요. 굉장히 멋있었어요. 케빈: 주연이는 타고난 것도 많지만 연습실에서 표정 연기나 제스처 연습을 되게 많이 하더라고요. 다른 멤버들이 헤어, 메이크업 받을 때도 연습하는 모습을 자주 봤거든요. 그래서 더 잘 소화하지 않았나 싶어요. ⠀ 더 많은 인터뷰와 사진은 매거진 3호에서 확인할 수 있습니다. 빌보드 코리아 매거진 Vol.3는 billkpop.com에서 예약판매 중!👏
A post shared by 더보이즈(THE BOYZ) (@official_theboyz) on
#VERIVERY
经纪公司：JellyFish
团体人数：7人
出道年份：2019
VERIVERY是一个会创作、会编曲、会制作影片的男团。韩国娱乐圈对于男团的要求和标准越来预高，而市场上也出现了很多具备创作和制作能力的团体。而VERIVERY就是其中一组的创作怪兽新人。在初舞台他们带来了非常帅气的警匪主题舞蹈，拿下了第三命。
View this post on Instagram
#Repost @mnet_official with @make_repost ・・・ [로드 투 킹덤] 제작발표회 베리베리 CUT ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ 킹덤으로 가려는자, 살아남아라! Mnet <로드 투 킹덤(Road to Kingdom)> 2020.04.30 (목) 저녁 8시 첫.방.송 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ #로드투킹덤 #RoadtoKingdom #Mnet #엠넷 #베리베리 #VERIVERY #동헌 #호영 #민찬 #계현 #연호 #용승 #강민 #베러 #VERRER
A post shared by VERIVERY (@the_verivery) on
#Golden Chid
经纪公司：Woolim
团体人数：10
出道年份：2017
Golden Child是Woolim经纪公司的W计划所选出来的团体，在2017年正式出道。这一次他们在节目中带来充满未来感的表演《Beginning》，拿下了第四名。
View this post on Instagram
Golden Child 1st Album Repackage #Without_You Track List ⠀ 2020.01.29 RELEASE ⠀ #골든차일드 #Golden_Child #Without_You
A post shared by Golden Child(골든차일드) (@official_gncd11) on
#ONF
经纪公司：WM
团体人数：6
出道年份：2017
ONF是WM娱乐相继六年之后继B1A4推出的六人男子团体，ONF意味着ON and OFF，所以也分为了On and Off 两支小分队。在第一季的出舞台上，大部分的组合都带来了纯舞蹈的表演，但ONF却带来了唱跳表演，展现了组合的唱跳实力！但名词却差强人意，只拿下了第五名
#ONEUS
经纪公司：Rainbow Bridge World
团体人数：6
出道年份：2019
和VERIVERY同天出道（2019年1月9日）的ONEUS这一次也参与了节目录制，其余的团体不谋而合的以黑色主题衣服为主，但唯独ONEUS以全白的白马王子形象登场，带来以歌剧主题的表演Phantom，拿下了第六名。
View this post on Instagram
. [#ONEUS] – 항상 고마운 우리 투문 5월에도 건강하고 좋은 생각만 하기를 바랄게요💜❤️💙 – #원어스 #TOMOON #투문 #이달의원어스 #5월의원어스
A post shared by ONEUS (@official_oneus) on
#TOO
经纪公司：n.ch
团体人数：10
出道年份：2020
TOO是一支出道还未满一个月的组合,所谓”初生之犊不怕虎”,他们还是站上了舞台和前辈们一一对决，他们是第一个带来表演的组合，但是却一点都不怯场地把表演给完成了。但或许是第一个表演和新人的关系，在组合自我评鉴中他们拿了最后一命，第七名。