韩综《Road to Kingdom 》| 7组男团展开厮杀

在韩国竞演节目《Queendom》结束之后，大家一直都很期待会有男团版的节目和大家见面，果不其然，节目组还是听到了大家的呼求，推出了男团版的竞演节目《Road to Kingdom 》。这一季在赛制上有很大的改编，竞演的名额也从原本的6组增加到7组了！不过《Road to Kingdom》其实只是《Kingdom》的前传节目，在节目胜出的冠军组合则有机会获取录制《Kingdom》的节目。这时候，一起来认识这7组的实力男团吧！

#PENTAGON

经纪公司：Cube

团体人数:9

出道年份：2016

来自Cube娱乐公司的Pentagon是所有参赛组合里面最害怕的一个组合，已经有四年出道经验的他们舞台经验丰富，也非常高人气。第一次带来的初舞台就拿下了团体自我评鉴的第二名，是所有参赛团体中认证的实力男团！

#THE BOYZ

经纪公司：Cre.Ker

团体人数：11

出道年份：2017

在初舞台带来忍者刀剑舞的他们把编舞变得非常有气势和澎湃，加上他们组合人数比较多，所以在舞蹈队形上非常多元化和好看，在团体自我评鉴中拿下了第一名！KO掉了前辈PENTAGON~

#VERIVERY

经纪公司：JellyFish

团体人数：7人

出道年份：2019

VERIVERY是一个会创作、会编曲、会制作影片的男团。韩国娱乐圈对于男团的要求和标准越来预高，而市场上也出现了很多具备创作和制作能力的团体。而VERIVERY就是其中一组的创作怪兽新人。在初舞台他们带来了非常帅气的警匪主题舞蹈，拿下了第三命。

#Golden Chid

经纪公司：Woolim

团体人数：10

出道年份：2017

Golden Child是Woolim经纪公司的W计划所选出来的团体，在2017年正式出道。这一次他们在节目中带来充满未来感的表演《Beginning》，拿下了第四名。

#ONF

经纪公司：WM

团体人数：6

出道年份：2017

ONF是WM娱乐相继六年之后继B1A4推出的六人男子团体，ONF意味着ON and OFF，所以也分为了On and Off 两支小分队。在第一季的出舞台上，大部分的组合都带来了纯舞蹈的表演，但ONF却带来了唱跳表演，展现了组合的唱跳实力！但名词却差强人意，只拿下了第五名

#ONEUS

经纪公司：Rainbow Bridge World

团体人数：6

出道年份：2019

和VERIVERY同天出道（2019年1月9日）的ONEUS这一次也参与了节目录制，其余的团体不谋而合的以黑色主题衣服为主，但唯独ONEUS以全白的白马王子形象登场，带来以歌剧主题的表演Phantom，拿下了第六名。

#TOO

经纪公司：n.ch

团体人数：10

出道年份：2020

TOO是一支出道还未满一个月的组合,所谓”初生之犊不怕虎”,他们还是站上了舞台和前辈们一一对决，他们是第一个带来表演的组合，但是却一点都不怯场地把表演给完成了。但或许是第一个表演和新人的关系，在组合自我评鉴中他们拿了最后一命，第七名。