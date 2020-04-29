盘点《我们的乐队》3大看点 | 大马选手被高度认可

陆综随着《青春有你》和《创造营》火了，也推出了好几组人气和吸金量都不错的限定团体之后，中国制作方看准了这一块，接连推出了各类型的男团和女团选秀节目。不过这一次中国的制作方再有新搞作，选的不再是男团或女团，而是乐团！这时候，一起跟着来看中国最新综艺《我们的乐团》的3大看点吧！

#3大导师坐镇

这是湖南卫视暌违多年，继《快乐男声》和《超级女声》之后，再一次举行大型的选秀节目，并找来了3大男神坐镇。喜欢摇滚乐的谢霆锋担任运营总裁，拥有乐团经验的萧敬腾担任技术总裁，而从小就在男团中长大的王俊凯则担任市场总裁。除了这三大导师以外，还会出现另外2位天后级的嘉宾，也就是Ella陈嘉桦和邓紫棋。



#节目形式

这是一档前所未有的节目形式，虽然和选男团女团和相像，但却来得更加的残忍。60多位来自各领域的选手将不断地被评比、拆散、再重组。男团或女团的选拔形式是以个人的，依照个人的排名顺序自动成团。但在这里多了一个领队与乐手互相选则的环节，以团体的形式PK，最终获胜的队伍则成团出道！节目组也已经和“乐队无限公司”（经纪公司）达成协议，在节目结束之后，将由该公司经营选拔出来的获胜队伍！



#选手中卧虎藏龙

在节目的选手中，可以说是卧虎藏龙，甚至还有来自大马的选手——郑伟杰！相信大家对于他并不陌生，他曾经也参与过《中国好声音》大型选秀节目。只不过这一次他以主唱的身份参与节目，但还是依然受到了导师萧敬腾的高度认可，甚至还把评级的按灯都打飞了！

另外，在节目里还有一支《无名之辈》乐队，女主唱的声音温暖而有力量，演唱的《无名之辈》讲述大部分乐队在主流音乐市场的情况，即使怀揣着想要被听见、被看见的梦想，但无奈却一直只能躲在聚光灯背后当个无名之辈。他们带来的表演具有感染力，竟然也把萧敬腾导师也给唱哭了。