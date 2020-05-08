大马 YouTuber | 手痒计划Soya 的7件事

来自马来西亚的Soya最近把YouTube频道手痒计划做得越来越好，订阅人数也节节上升。透过她的影片，发现原来她是一个宝藏女孩! Chapters这一次就要告诉大家关于Soya你不知道的7件事！

#隐藏歌手

有看过Soya影片的人都知道其实她是一个非常喜欢也非常会唱歌的女孩，常在影片中大展歌喉，绝对是被YouTuber身份耽误的歌手啊~



#曾经堕胎？！

Soya常常都会在Youtube和大家分享自己的生活点滴，而其中一直影片就有提过，她竟然堕过胎？！其实那只是她胡说八道的，非常无厘头的她常常有妄想症。那只不过是她在《关于Soya的50件事》的影片中的梗，纯属虚构！



#门牙是假的！

有一次因为Soya在吃花生的过程竟然把门牙给要坏了，断掉了一大半，顿时感觉到舌头凉凉的，感觉风好像都可以直接吹进嘴里，才愕然发现门牙断掉了！所以现在Soya的门牙是补过的，一大半颗的牙齿其实都是假的~



#已经辍学当全职YouTuber

原本的Soya是到台湾留学，但是她已经辍学并且留在台湾当全职的YouTuber，而这一个决定也得到了家人们的认可和支持，对于她在拍影片上的努力有目共睹，以她为傲！

#她还是个Dancer？！

除了拥有一把好歌喉以外，她其实在中学时期还非常热衷于舞蹈，常常都会在学校表演！虽然现在她的脸圆滚滚的非常可爱，不过她中学时期是非常瘦的竹竿！

#原本不叫Soya？

其实Soya原本不叫Soya，而是叫……..Susan？！我的天啊，这个名字也太不搭了吧！她自己也这么认为，觉得Susan这个名字太女性化了。正当她想给自己改名的时候，看见了Soya（豆浆），所以就灵机一动给自己取名叫做Soya啦！



#她有男朋友！

可爱的Soya其实有一个交往稳定的男朋友，也一样和他在台湾生活，偶尔也会出现在她的影片当中，他叫做阿盐！想看他长什么样子的去下面这一支影片找！

