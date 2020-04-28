多功能CP再合体 | 慈善音乐会演唱

在和新冠肺炎病毒这一场厮杀战当中，除了前线人员和国家政府以外，其实每个领域的人民都希望可以透过自己的绵力给这世界多一点爱，也希望病毒可以早日离我们而去。世界上的万物都各施其职，狗守夜、鸡司晨。每个生命个体，或许因为有了使命而变得更美丽。如果说医护人员的使命是救人，那么歌手的使命就是歌唱，透过音乐温暖人心。而5月又有歌手即将开唱，与我们在线上相遇！

#演唱会由东华三院发起

这一场的演唱会由东华三院发起，预计将在5月举行。东华三院是香港历史最悠久的慈善团体，于1870正式成立，为社会带来援助。东华三院从一所小小的中医诊疗庭发展成如今大规模的慈善团体，也提供多元化的服务，有医疗、教育和社区服务。截至2017年，东华三院在香港已经发展至多达300个单位。

#TVB多功能老婆CP再合体

这一次的演唱会主要是希望可以筹募经费，帮助有需要的人。受惠的对象有贫困长者和弱势社群、东华三院属下医护人员、低收入家庭、冠状病毒确证家庭等等。而这一次演唱会的最大亮点，也就是多功能CP终于要再次合体啦！原本杨千嬅和周柏豪在今年的上旬来到马来西亚开唱，但疫情影响而必须延期。5月时，大家可以在东华三院『LOVE actually LIVE actually』抗疫慈善音乐会，免费线上观赏他们俩人的精彩演出吧！



#大马歌手李幸倪也在名单内

除了多功能CP以外，也有其他艺人参与了这一次的演唱会。名单内有梁汉文、郑融、陈柏宇、林奕匡、连诗雅、李幸倪、JW、姜涛、Anson Lo @ Mirror、One Promise 等。而李幸倪也是名单内的唯一一位大马歌手，近年来在香港发展得不错的她一直都有很好的工作机会，真的是大马之光啊！



如果想查询慈善音乐会详情，那大家要密切留意东华三院Facebook专页咯！