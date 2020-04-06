八度空间将于2020年5月4日起，每逢星期一至星期四，晚上9时30分，『原创强档』时段，播出由Lynn林绿、Jefrrey庄惟翔、Rickman谢承伟、Wilson李伟燊、Sherlyn萧丽玲等人主演的本地中文电视剧——《师出名门》（I COURT YOU）。

八度空间首部律政题材电视剧《师出名门》，长30集，剧情讲述林绿饰演初出茅庐的实习律师，在阴差阳错之下被迫跟随庄惟翔扮演的狡诈律师从头打拼。价值观和处事方式截然不同的两人联手处理种种社会百态的民生案件，一路跌跌撞撞，从互相斗气到互相扶持，成为良师益友，也帮助解决各自的人生难题。此外，剧情也将透过轻松的手法，探讨民生案件，如：公园虐狗、校园霸凌、迷魂党等等。

《师出名门》讲述利字当头的毒舌律师萧正宇（庄惟翔饰）得罪人多，终被前东家扫地出门。立志要卷土重来的他略施小计把泌尿科医生许仁广的诊室占为己有，也因此收了初出茅庐的唐温馨（林绿饰）当门徒。热血正直的温馨和狡猾市侩的正宇因价值观和处事方法各异而屡屡火星撞地球，却也在联手处理不同的民生个案中不经意影响着对方。曾遭受爱人出卖的正宇从温馨身上看到过去的影子，逐渐找回早被自己抛弃的理想和原则，后来两人因故交恶，彼此分道扬镳。





资深律师方鸣杰（谢承伟饰）离开知名律所后自立门户，邀温馨加入成为合作伙伴，两人也因而渐生暧昧情愫。期间温馨屡次遭受打击，处事作风也逐渐变得冷酷无情。另一方面正宇再次和昔日爱人柯文敏在法庭上交锋，文敏为了胜诉屡次迫害正宇。得知昔日恩师正宇有麻烦后温馨不计前嫌回巢助他一臂之力。然而此时的温馨已有所变，手段甚至比过去的正宇更极端。正宇又将如何自处？

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