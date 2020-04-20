【4月新剧】2部必追古装剧 | 贾静雯《成化14年》变邪恶贵妃

2020年的4月可以说是好戏不断，接连有多部新鲜题材的电视剧上映了！而陆剧方面，终于又有新鲜题材的古装剧回归啦！这一次要给大家推荐2部必看的古装大剧！

#成化十四年

主演：官鸿、傅孟柏、贾静雯

集数：48集

播出平台：爱奇艺

在《成化十四年》这一部剧集里，官鸿饰演的是六品推官，而傅孟柏饰演的是锦衣卫隋州。两人频频联手破了很多的奇案，瓦解了背后的幕后阴谋。这是一部双男主的古装剧，由官鸿和傅孟柏这两位新人担纲，所有的故事线都落在了这两位男主身上。相信可能大家对于这两位的新人男主不熟悉，没关系就让小哥哥来给你介绍。今年25岁的官鸿其实就是中国版《流行花园》的花泽类，是柴智屏的爱将之一，而傅孟柏是台湾演员，第52届的金钟奖凭着《最后的诗句》拿下了迷你剧集的最佳男主角。

在日常的生活中，唐泛和隋州还有“房客与房东”的关系，隋州不但要用武力在办案的时候保护唐泛。还要在日常的生活中用厨艺喂饱唐泛。没有错，其实这是一部改编自BL小说，梦溪石笔下的BL小说。

这一部剧的看点除了是双男主以外，还有就是暌违多年再次出演古装剧的贾静雯啦！这一次她将化身邪恶的贵妃。虽然戏份不多，但是是一个非常考演技的角色，而贾静雯可以驾驭得不错，每个眼神和浅浅的微笑都藏着演技~

最后，这一部剧集之所以会有这么多的话题讨论度，全因为是成龙大哥监制，成家班担任武术知道的啊！剧里所有的武打和飞檐走壁的戏码，全由成家班一手包办！



#清平乐

主演：王凯、江疏影、王楚然

集数：55集

播出平台：湖南卫视、腾讯

《清平乐》原本的剧名叫做《孤城闭》，改名后依然人气不减。这一部剧的背景设定是北宋时期，讲述了宋仁宗 （王凯饰）的一生，以及长女赵徽柔与内侍怀吉的故事。此外，观众更有兴趣的剧情部分也就是皇后（江疏影饰）和众贵妃们争宠的故事。如果说你觉得韩剧《夫妻的生活》里正宫与小三的对决很刺激好看的话，那么你也不能错过了《清平乐》。

宋仁宗的后宫佳丽三千，皇后每天要做的就是徒手撕逼啊！《清平乐》可以说是大型的美人集会，嫔妃们每一个都是国色天香，不管是戏里戏外都是美人胚子！

除了江疏影和张天爱两大美女坐阵以外，99年的王楚然也引起了话题讨论。年仅21岁的她，这一次在剧里饰演的是妼晗，在宋仁宗大婚之夜邂逅了他，最后当然也成为了宋仁宗的贵妃之一。妼晗和皇后之间的摩擦和火花，绝对是大家最期待的部分，也是整部剧的看点之一呢！

