《创造营2020》仅有7个出道位？背后原因曝光

大家敲碗已久的《创造营2020》，终于首播了！这一届的节目也带来巨大的转变，跟以往非常不一样，不管是节目赛制、录影棚设置、学员、主题曲都有焕然一新的感觉。不过，今年的出道席位可是大大的缩减，从过去两届的11人缩减至7人，而这背后其实是有原因的，一起来看一看节目组今年的操作吧！

#说法1：7+4模式

网络上有一个这样的说法，今年只有7个出道位的原因是节目结束后，选出来的7个出道女孩将和哇唧唧哇（团体运营经纪公司）旗下的4位签约艺人组成11人的女子团体。提到的这4个人，有可能就是既有的火箭少女成员。制作人在官方的发言提过，过往是从无到有，而这一次是从有到优，所以7+4的这一个说法也不是完全不可能的~

#说法2：方便运营

相信大家都知道越多人的团体运营方面就约有困难，火箭少女早期也因为各经纪公司之间的纠纷而导致暂停活动的情况发生。今年缩减至7人组合，相信可能是因为为了运营起来更加方便，也能够完全的顾及到每一位成员，给与完整的资源分配。再来也有7人是黄金配置的说法，好比如韩团BTS、Got7 都是7人团。

节目的节奏还是挺快的，在第一期播出以后，就已经选出了6个预定出道位了~一起来看看这6位中有谁吧？

#李紫梦 最强舞担

李紫梦是齐舞空间的舞蹈员，而齐舞空间是《天天向上》和《快乐大本》的御用舞蹈团，所以大家可能在节目上已经见过她。拥有多年伴舞经验的她底工雄厚，来势汹汹。



#林君怡 最强舞担

在创造101当中获得A等级的林君怡却一轮游，让观众们大叹惋惜。两年之后，她以全新姿态回到节目，不过是实力还是自信上都更上一层楼了！

#姜贞羽 最强舞担

原本姜贞羽手中的这个席位是属于Gugudan成员刘些宁的，后来她透过团体间的PK，带来柔软度非常强的中国风舞蹈把对手给打败了~



#Nene郑乃馨 最强Vocal

Nene 郑乃馨在还没参加节目之前，就因为在网络发布的影片而爆红了。来自泰国的她是火箭少女李紫婷的同门师妹。



#陈卓璇 最强Vocal

陈卓璇嗓音非常细腻，带来一首《陈情令》的主题去震慑全场，直接把她送到了首发席位。就算过程中有其他选手PK，她还是稳稳地守着了位子。



#姚慧 最强Vocal

姚慧手握的这一个席位原本也属于热门选手希林娜依高的，具备创作实力和演唱实力的她，让教练团们把她送进了首发席位，大张伟还举例说教练团们想看陈绮贞挑战《燃烧我的卡路里》~

