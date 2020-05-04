504 正式开播 |《降魔的2.0》马国明强势回归！

《降魔的》虽未为马国明获得万千星辉视帝宝座，但却让他赢尽民心，获得“民间视帝”的封号。而大热剧集也成功的迎来了第2部曲《降魔的2.0》，会由马国明、黄智雯、胡鸿钧、刘佩玥、蒋志光、谢雪心等等，原班人马回归演出，于今日（5月4日）接档《机场特警》，正式开播！

《降魔的》续作

《降魔的2.0》将会延续上一季的故事，继续展开一段降魔之路。剧情大纲如下：

计程车司机马季（马国明 饰）继承精灵石敢当的天命，走上降魔之路，更与长大的好友莫伟豪（胡鸿钧 饰）灵魂重逢，也认识了降魔姊弟施莱斯（邓佩仪 饰）和施劳斯（麦凯程 饰）。然而，当日被魔落下诅咒，成为马季对医生庄芷若（黄智雯 饰）的心结。

芷若及后与精灵风狮爷（C君 饰）结缘，终唤醒了潜藏的鬼域记忆……贝贝娜（刘佩玥 饰）因马季而死后，转化灵体来守候他，可惜贝娜眷恋人世，欲断不能离。一宗虐儿案，触发魔的能力卷土重来，原来伟豪一直受到神秘魔力操控；马季惊悉背后真相，被迫在情义与降魔之间作出沉痛抉择！

《降魔的2.0》人物关系图

一张人物关系图，让大家对《降魔的2.0》的关系一目了然。

《降魔的2.0》“复杂”感情线

据悉，在《降魔的2.0》马国明与黄智雯、刘佩玥会有一段错综复杂的关系，而新加入的谭凯琪，也将会介入在这段关系之中。马国明对此表示马季会与她们三位各自有发展出一些浪漫的事件，更直说自己艳福不浅。

《降魔的2.0》拍摄期间 | “安心偷吃” 事件

许志安与黄心颖偷吃事件，轰动整个娱乐圈。而有关人物，马国明与郑秀文无法逃脱，被“狗仔”奋力追随。在发生“安心偷吃”事件，正好是在《降魔的2.0》拍摄期间，马国明对此回应记者们：“心情不但没有受到影响，还非常投入在剧本里面。监制、编审对我好有信心，我的演出他们都觉得没问题，甚至演出的比剧本更多。任何事情都过去，我相信事件里的当事人都settle了，所以无需每次提起，大家都应该向前望。”

《降魔的2.0》编剧 罗佩清

编剧罗佩清的作品人人叫好，如《大帅哥》、《今宵大厦》等等，所以《降魔的2.0》让许多人抱持很高的期待。据悉，编剧表示这一次的《降魔的2.0》虽然会加强特效方面，但是看点依然是在剧情上面，特效只是其一点缀之物。此外，编剧也透露，《降魔的2.0》里会有许多角色“复活”，以不同的状态出现，会带给观众们惊喜。

《降魔的2.0》将会在今日首播，各位准备好，迎接全新的马季了吗？我们一起来期待播出的回响会是怎样吧！