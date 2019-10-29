古天乐 宣萱 18年后重逢《犯罪现场》

《犯罪现场》是由冯志强执导并兼任编剧，尔冬升监制的犯罪悬疑电影。在电影还未上映之前，受到最大回响的当然就是电影里头的主角古天乐与宣萱！他们继18年前合作TVB戏剧《寻秦记》后，终於重逢于《犯罪现场》，让粉丝们高呼：“在一起！”

剧情简介：

心狠手辣的犯罪团伙头目汪新元（古天乐 饰）与同伙在一场珠宝店抢劫案中造成多人伤亡。两个月后，他的同党被人割喉谋杀，惨死屋内。以分赃不均陷入内斗为由，警察将汪新元列为头号嫌疑人。随着小警官林法梁（张继聪 饰）深入调查，发现案件真相并不简单。。。

古天乐 宣萱 终於再次同框

漫长的18年过去，这对《寻秦记》CP再次同框电影《犯罪现场》，对于喜爱他们的粉丝们来说就是电影里最大的看点。早前受访的他们曾提到，他们的友谊其实是从“没话讲”开始。而大家来猜猜看，没话讲的那位会是谁呢？

其实就是古天乐啦！宣萱提到，当时越觉得古天乐没话讲，就越要逗他说话；古天乐则觉得为什么会有人可以整天不停的讲。所以这段友谊就这样产生，延续到今时今日。

《像我这一种男人》宣传曲

为了配合古天乐与宣萱在电影当中扑朔迷离的感情，导演找了古天乐的旧作《像我着一种男人》作为电影的宣传曲。相信观看完电影的大家，一定会重温古天乐那成熟细致的歌声。

电影卡司吸引

除了古天乐与宣萱之外，电影找来了近来大热的“黑仔”姜皓文、张继聪、李灿森、谭耀文与颜卓灵等等。当中姜皓文与张继聪早在张家辉执导的《陀地驱魔人》合作过，所以这一次再携手合作他们一定默契十足。

鹦鹉是唯一证人？

继电影《使徒行者 2 谍影行动》以一只斗牛来决定生死后，没想到《犯罪现场》的唯一证人也是以动物为主，更巧的是两部电影都是由古天乐主演，看来他与动物非常有缘分。

那么现在就让我们来回味这对CP曾经合作过哪些作品吧：

《宠物情缘》 | 1998年

类型：时装爱情剧

全剧：20集

主要演员：古天乐、郑秀文、宣萱、马德钟、林晓峰与李珊珊

剧情简介：

任职警犬界的戴展硕（古天乐 饰），做事得过且过，在一次Rocky行动受伤，于心不忍的他，决定收养它。 展硕邻居文颖朗（宣萱 饰）为爱犬之人，对展硕待犬只的态度极之不满，因此当爱犬东东失踪时，颖朗认定乃展硕所为，二人关系势成水火。。。

《刑事侦缉档案IV》 | 1999年

类型：时装查案

全剧：50集

主要演员：古天乐、陈锦鸿、宣 萱、佘诗曼、李珊珊、邵美琪

剧情简介：

督察江子山（陈锦鸿 饰）头脑冷静，思想缜密，做事客观，虽与新调任性格独断独行的沙展徐飞（古天乐 饰）合作，但仍能以柔制刚。徐飞因江子山助他立下不少大功，事业亦见起色，对江子山深感佩服，在工作上二人顿成无敌拍档，私底下也成为惺惺相惜的好朋友。

《寻秦记》 | 2001年

类型：穿越时空剧

全剧：40集

主要演员：古天乐、江华、林峯、宣萱、郭羡妮、滕丽名、雪儿

剧情简介：

故事讲述香港警务处要员保护组（G4）警员项少龙（古天乐饰），在一次时光机器的科学实验里，被送回到战国时期。在战国时期的环境，项少龙凭其特种部队之专业所长，及多了两千多年的知识，频频化险为夷。。。