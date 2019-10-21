双11购物，搜索常见5大难题

风靡全球的双十一狂欢即将到来，这将会再次展开疯狂购物的时刻！根据阿里巴巴2018年的数据，天猫淘宝最后成交额定格在2135亿元，是双十一开创以来首次突破2000亿大关，物流订单量也首次超过单日10亿大关。

而根据京东大数据显示，阿里巴巴旗下所累计售出商品TOP 5的包括有，休闲零食、洗发水、连衣裙、饼干蛋糕、牙膏等等，而下单金额最高的是手机、空调、笔记本、平板电视、游戏本等等。

虽说双十一促销能让大家扫到不少便宜的好货，但人世间里的人、事、物是不可能完全达到十全十美的，在这特别的一天还是会让大家遇上以下这头疼的5大问题。

运输时间

无法确定运输时间是不是能像商家所说的那样，一定准时抵达。如果你是购入食物呢？保鲜期已过了才送到你家中，是不是又一笔钱浪费了。

如不能确保运输时间准确没有，这里建议大家千万不要购入有时效性的物品，就像食物之类的。如果真的非常想要，那就需要和商家沟通清楚，确保食物能新鲜送到家中。

品质好坏

无法亲自在网站验证货物的品质是好还是坏，是其中一个双十一的大问题。就如衣服在照片与内文被形容的非常棒，但是布质是无法单凭肉眼观看地，一定得亲自用手碰触，才能真正感受得到。

先读一读买家们所提供的评论与评分，你就可以大概了解这个物品的好坏。再来，你可以与商家确认和提出你的要求或疑问，货物如不满意，是否可以选择退货。

送错货物

当你满心期待货物送到，打开却发觉不是自己支付的东西，当下的心情就会是急躁、生气等，一整天的好心情就会毁于一旦。就以明星商品来说，如果你买的是周杰伦代言的东西，送来的却是你讨厌的艺人，会怎样？

再三确保自己的地址是否输入正确，但你要知道很多事情真的轮不到我们来控制，所以有时候选择直接前往实体店面现买现拿现走。

烦人退款事项

延续上一个送错货物事项，这时你最想要的是退款，但是步骤却烦人，客服也许难已联系，你最终会选择放弃。如果购买的是海外商品，可能步骤就会更加困难。

一般上退款服务的解决步骤会要你到邮局重新寄回商品，然后必须自己得先付运输费，待商品回到商家手中后才会汇款给你。不幸的是，如果商品最后没回到商家手里，那你就真的是“物财两失”。

货物遗失

等到天荒地老，海枯石烂，长满蜘蛛丝，才发觉原来订购的货物已遗失。这时候可以怎样？就只能这样，不然还能怎样。（读后你会发觉好押韵，这时候心情有好点了吗？）货物遗失商家无法控制，因为大量的出货，可能你就会是不幸的那一个，那就只好认命，不然真的也不能怎样。

其实要在双11狂欢活动里，填补自己想疯狂购物的心灵，一切就近在咫尺，无需网购，可以去到一站式购物天堂，Parkson！那里绝对会有你想要的货物，让你想怎样买就怎样买。如果购物的同时，还有机会赢取大奖，是不是锦上添花呢！

方法很简单，只要在双11当天到任何一间 Parkson 商店使用你的 Parkson Card 购物，凭且付款收据号码中有11的数目字，那你就有可能是其中一个幸运赢家和可赢取高达11，000的Parkson Card 购物值，须符合条规。心动不如行动！兄弟姐妹们准备好了吗？我们就期待双11的到来吧！

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