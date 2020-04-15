【晚安语录】睡前告诉自己的6句话

抖音神曲《好的晚安》一曲道破了多少城市人的心声，结束了一整天的工作生活，剩下的是疲累的身体和遍体鳞伤的心。如果看着文章的你，因为今天的生活而感到心累，那么下面的这6句话希望可以成为你入睡以前的安慰。

#无论这个世界对你怎样，你都要一如既往的努力勇敢，充满希望，晚安。

生活上总有很多大大小小的绊脚石牵绊着我们，不管这个世界待你如何，始终必须像当初那个逆风而跑的少年，依旧的勇敢，依旧的充满希望。今天的不如意在今天结束，明早记得继续当个勇敢的少年。



#希望将来有人喜欢你，是明目张胆，又深情款款，晚安。

今晚的失眠可能是因为Ta吧？人生中要烦的事太多，有人为工作而烦，有人为钱而烦，而也有人为情而烦。不管你面对感情烦恼如何，始终得相信你的Ta仍然在未来等着你。爱得明目张胆，又爱的深情款款，相信是很多都憧憬的爱情吧~



#不论以前关系怎么样，已经疏远了的人就不要勉强，晚安。

人生在不一样的阶段，都会有上天派来的天使陪你成长，陪你上人生重要的一课。越是长大你越是发现当初那些很要好的朋友，怎么就好像形同陌路了。每一段的关系都有命定的保质期，过期了的友谊和牛奶一样，勉强喝或勉强挽留，痛的只会是自己。



#希望最好的结局能够配得起这一路来的颠沛流离，晚安。

或许你现在正处于追梦路上的打拼期，而这一路上面会有些颠沛流离，但始终要相信如果这一路上的颠簸正带着你到达一个最好的结局，那么这一切都是值得的。



#余生还很长，一边走一边欣赏风景，一切都要慢慢来，晚安。

每一个人都活在自己的时间线里，不要拿自己和别人作比较，好好的活在自己的时间线里，欣赏属于自己的风景。奥巴马55岁就已经退休了，特朗普在70岁才当上了首相。与其心烦气躁地拔苗助长，不如放宽心态慢慢来~

#其实哪有过不去的坎，给自己留点痊愈的时间，比起打败自己，不如洒脱点地说无所谓，晚安。

你眼前这个无比大的深渊，在你看来是一个你不可能跨过去的坎。但其实时间会长出桥来，给自己一点时间，你总会有过得去的一天。永远不要轻易地去否定自己，一句”无所谓”永远比一句“我不行”还要来得管用。

最后给大家送上这一首《好的，晚安》，加油！陌生人。