5 种谎话，你我都常说

你敢说，你不曾说过谎吗？从小开始有意识时，我们就学会了说谎，像是：“我没有功课要做”、“我没有偷吃糖” 等等。但小孩子纯真的谎言，是没有伤害人的成分存在。

长大后，习惯了谎言的我们，说的谎越来越多，就像偶像剧《转角遇到爱》里经典对白：“当你说了一个谎，就得利用更多的谎来圆第一个谎”。不过，人生里如果没谎言存在，也许受伤害的人会比现在来得更多，这就是我们常说的：“善意的谎言”。

善意的谎言

在你心中，是如何定义善意的谎言？千万不要一厢情愿把善意的谎言当作伤害人的借口。以一般认知来说，善意的谎言如下：

报喜不报忧

离乡背井的大家，总是对父母说自己过得很好、钱非常够用、三餐温饱等的，殊不知却吃着泡面、躲在棉被里哭、人生除了加班还是加班。我们总是对父母说好的，只为了不让他们担忧，不是吗？

“真心”称赞

服务业里的职员或菜市场的大妈，时常对着顾客们喊说：“帅哥，美女”，我们都知道不是真的，但是每当我们听见后，还是会有心花怒放的感觉。

“婉转”话语

常听见人们，看见比较肥胖的人就会说：“肥仔，肥婆”，不然就是，“你穿这样很肥欸！”。其实为了不刺中别人的痛楚，这个时候就可以善用善意的谎言：“你胖胖的很可爱”或是“你穿这样很可爱欸，下次可以试穿别一件，效果会更好。”不是更好吗。

制作惊喜

相信不少人，为了制作惊喜给他人的时候，都曾说谎吧？最为感动的惊喜大概就是求婚的时候，十个求婚影片，九个哭，而这些影片大多是男人偷偷为女人准备了惊喜，在过程当中相信也说了不少甜蜜的谎言

社会生存

社会生存里的善意谎言，最常见的会是在职业生涯。下属为了讨好上司，有人施了浑身法术，说了多少的谎，才能安然地继续在这弱肉强食的社会生存下去。

“谎言是不好，但却不能少”

人生里，有大大小小的事情需要通过谎言来包装，才能继续生存下去。但千万要切记的是，这些谎言都是以不伤害人为主，不然可是会令人非常讨厌的行为！