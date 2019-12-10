5招让男人要嘛告白，要嘛滚开

文/Evelyn

「暧昧让人受尽委屈，找不到相爱的证据」没错！看到标题就会很想要唱一句！很老水的一首歌，但却是句句唱尽心坎里啊～到了这个年纪，其实最讨厌的就是那种每天跟你早安来晚安去、嘘寒问暖，搞暧昧却又不愿意给正当名分的男人！欸欸欸，也拜托一下，姐姐们的青春很宝贵，怎么会有时间跟你耗下去咧？

但是人生啊～就是会遇到一直不停暧昧暧昧暧昧的男人，到底要如何突！破！暧！昧！到底要怎么做，才不会让男人觉得你在倒贴他，又可以让他主动出击开口对你告白呢？！

保持神秘感，激发他的征服欲

要激起男人的征服欲，不要傻傻地将自己的地盘全摊开在他面前，绝对不能让他猜透，要不然对方可能会觉得你太好掌握感觉无聊。适当的欲擒故纵，勾起他的好奇心，自然的就会加速他的tempo追上你！



独立自主的女人，才会闪闪发光

姐姐们再也不像是妹仔们，常常要依赖着男人才行。暧昧这个时候，更要学会让自己的生活多姿多彩，最好耍耍心机po在自己的限时动态，最重要的是不要主动告诉他关于自己的行踪。就是要对方从social media上看到，这样男人对你就会持续保持新鲜感，每次看到你就会有所期待！

不局限交友圈，让他吃醋宣誓主权

在同一个场合里，绝对不能一直粘着对方！最好是演到要跟其他男人还很聊得来那种，然后死都不能对到眼，只能用余光扫过他，绝对不能发现你在看他。当你和其他男人聊得越开心，他的心就会越着急，搞不好他会直接上眼霸道总裁偶像剧戏码，直接宣誓主权说：「不好意思，她是我的！」



相近的价值观，感情才细水长流

其实有没有想过为何对方会迟迟不要再进一步的发展？其实男人们会比女生来得更实际，在还没正式交往前，与另一半的价值观是否一样，对未来是否有共识，都是非常重要的。也许他还在评估你是不是真的交往一辈子的对象，所以在暧昧这期间，双方也好好地沟通一下吧！

让他习惯被你制约，直接全垒打

俗话说，改变一个习惯只需要21天。你就是每天一封讯息关心他，再连续传个两个礼拜然后消失，已经习惯被你制约的他就会受不了你不在身边，接着你再借力使力说不定不用告白，直接来场全垒打更爽快！



姐妹们，看完以上这几点就要学起来！来啦，如果是姐姐我的话会直接用第5点得到手再说啦！（大笑中。。。)

