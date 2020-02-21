40岁的女人这些特质，让有阅历的男人更喜欢

文/Char

有很多人都认为男人是典型的视觉动物，只看女人的外表。俗语说“男人永远都爱25岁”，无论男人几岁，都只喜欢年轻漂亮的美眉。或许这种只看重外表的男人大多都是年轻人，但凡有点人生阅历的男人，貌似都比较欣赏40岁左右的女人，为什么呢？

充满风情的韵味

年轻的女人没见过太多风雨，还沉浸在对爱情的美好幻想中，难以意识到现实的残酷。而40岁的女人人生阅历丰富，不在像年少时般任性，还多了一股成熟女人专属的风情和韵味。加上独立自主的人格，不再是单方面的被依赖感，对男人也有着致命的吸引力。

温婉成熟善解人意

“温婉成熟”是女人40的标签，这代表着她们有着独特的灵魂香气；真诚与包容是她们的代名词，独立和坚强是她们的座右铭。懂得理解与包容的女人，只因经历过人生跌宕起伏的她们，更能贴近男人的心。

对感情不强求却珍视

女人40，对感情已不再疑惑和迷惘，谈情、谈婚也好；说爱、论嫁也罢，既有相应的心又有相应的胆。男人跟40岁的女人来往，无论是恋爱或结婚，都是既不强求也不将就，这种对于感情的重视也是男人们所渴望的，前提是男人要真诚。

其实，男人喜欢浑身散发沁人心脾气味的女人，女人味的外在体现，那就是感性及魅力。然而“女人味”确实并非与生俱来，而是女人成年后，日复一日、年复一年的积累。但凡一个女人将以上几点做到极致，也就是她对一个男人拥有致命诱惑的时候咯。