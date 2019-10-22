网络霸凌是无形的剑，勿用键盘摧毁别人

文/Char

10月14日，韩国女艺人Sulli崔雪莉的生命，定格在如花的25岁。且不管她自缢的确切原因是什么，她因生前一直饱受网络霸凌而患上严重忧郁症；在她去世后引发了对于“网络暴力”和“网络欺凌”的讨论。键盘和文字，原来是唾手可得的杀人凶器啊！

网络霸凌是全球都在面对的社会问题，因无边界的网络，提供了人人公开发言的权力和平台。许多人爱在网络上获得虚荣与优越感，把网络当成情绪垃圾桶、抗议、嘲讽、吵架之地，动不动就开炮、谩骂、人身攻击或肉搜等。此外，更化身“正义魔人”和判官，肆意发表不负责任的留言和攻击，来发泄不满情绪。

很多人都以为自己只是一个看热闹的人（Bystander），殊不知他们的Like、Comment和Share进一步促使网络霸凌事件的发生时，其实他们已变成事件中的跟随者，因为他们间接把事情宣传出去、把事情放大。

网络霸凌的后果和现实中的欺侮一样严重；受害者承受着相熟或不知名人士的指责及恶言，这不是关上电脑、切断网路就可解决。霸凌对受害者造成的伤害包括击溃自信心、恐惧及失去社交能力等痛楚，甚至导致思想偏差，进而演变成情绪困扰甚或忧郁症。

根据调查，青少年是很容易卷入网络欺凌中的群体。因此，家长应多关心孩子的网络活动，及从小就教导孩子避免在网上做出攻击行为，不要成为网络霸凌的帮凶，确保孩子建构孩子正确的网络素养。

语言、文字本该是美丽的艺术品，但却也隱藏着锋利的刃；键盘则是一把无形的剑，它透过网路把文字转换成可以用来伤人的利器。日常游走于网路世界的我们，手中皆握有这美丽的艺术品和剑刃；随着网络霸凌事件的频频发生，你是否从中得到了一些领悟和该采取什么行动呢？