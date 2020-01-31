男生送这10个礼物，别具意义

文/Crine

过了农历新年，即将迎来西洋情人节，男生们又是时候要准备好礼物给另一半哦！送礼物是许多男生最头痛的事，要如何选择适合、有意义又不会踩到地雷的礼物呢？看看以下这些礼物的含义吧！

项链

项链的谐音为“相恋”，男生送给女伴项链是希望跟对方一直相恋，携手到老的心意。如果你是暗恋对方，送项链是非常浪漫的告白方式哦！

围巾

当男生送给另一半围巾，其实代表了他发自内心的想要给另一半温暖的依靠，希望像围巾一样保护她、为她献上温暖。（虽然马来西亚一年四季都是夏天，不过围巾也是一种很好的服装搭配哦！）

戒指

戒指可是代表了非常重要的意义，因此，当一个男生送你戒指时（不是求婚戒指哦！），代表了他是真心爱着你，希望跟你有进一步的发展；若是相恋已久的情侣，这可能是求婚前的预告哦！

钱包

有些人说，男生送钱包给女生，代表了他愿意让你“管他的钱”；另一种说法是，钱包是我们日常生活中会用到的东西，所以他是希望你每天看到钱包，就会想起他哦！

手表

男生送女生手表除了是表达爱意或表白的意思，还有着希望可以每一天、每一刻、每一分、每一秒都能陪在你身边，一辈子不分离。

香水

香水是非常个人的物品，尤其每个人对香水的喜好不同。给女伴送香水，说明了你是个细心的人，因为有注意观察她的喜好，而且某程度上也是一种宣示，代表了她是你的人哦！不过，若不清楚对方用香水的喜好，最好是不要送哦！

口红

送口红的意义就跟香水一样，两者都是比较私密的个人物品，都是代表了有好感。男生送口红还有另一层意思，就是希望你更漂亮，而且是因为他而漂亮。

巧克力

情人节送礼，当然少不了巧克力！很多男人跟风送巧克力，其实代表了他对你有好感，但可能了解还不是很深，所以送巧克力是最保险的礼物。当然，如果你是亲手制作巧克力给她的话，那意义就不一样了，代表你用心地去经营这段感情，希望一直甜甜蜜蜜下去。

相机

无论是送数码相机，还是即拍即印的拍立得，除了是满足另一半的爱好，同时也是希望你能用它来记录你们的点点滴滴，将美好的那一刻保存下来。

玫瑰花

情人节送礼怎能少了最重要的玫瑰花！一般送红玫瑰代表了热情的爱，想要跟你一直热恋下去，至于要送多少朵，就要看看男朋友的心意哦！

以上10个礼物仅供参考哦！送礼还是要根据对方的喜好来准备比较好哦！如果大家有什么很创意的送礼点子，留言跟我们分享哦！