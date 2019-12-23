拥有“GAY蜜”的 7 个好处

不管男人或女人，必定会有一班能与自己谈心的好姐妹与好兄弟，就如周华健歌曲一样“朋友一生一起走，那些日子不再有”。除了好姐妹与好兄弟外，如能拥有一位GAY蜜，我想更能毫无保留的向他们倾诉一切，因为他们有着女生的细腻，同时还保有男生的魅力。

那么拥有一位GAY蜜的好处会有哪些呢？

更了解男人/女人

同志的朋友有着女人的心，男人的骨架，他们比一般人更为了解男人/女人，所以轻易更能了解你的状况，体谅彼此之间的心情。

成为彼此的烟雾弹

厌倦了被问感情事，可以成为彼此的烟雾弹，你们有一定的默契，也不会爱上对方，不会造成彼此之间的尴尬。

能轻松与别人对谈

害怕在公共场合与别人对谈？同志朋友的社交能力，超乎我们的想象。有他们在的场子不用害怕冷场或尴尬，幽默风趣大胆的他们能轻易与他人聊天。

失恋的时候，他比你更难过

每一段失恋，撕心裂肺的疼痛，他们都会在你身边陪着你，一起数落你的另一半，甚至还可能会比你的难过更难过。

能侦测不对的人

可以从一个人对待同志的态度，看出他们对于性别平等的友善程度。可以不认同，但是绝对不能有歧视的成分在里头。

当你的军师

除了当你爱情上的军事，他们也能当你穿搭的军事。他们时尚触觉比一般人强，会助你成为最闪亮的那一颗星星。

带你融入他们的圈子

扩大交友圈子，为人际关系打好基础，丰富自己的世界观。与不同圈子的人相处，可以学习说话与相处之道，让自己人生里多一份转变。

“在家靠父母，出外靠朋友”，你身边是否有着他们这一类型的好闺蜜呢？每一段友谊，都是一种缘分，珍惜这得来不易的关系，让这世界因为你们的“友爱”，变得不一样。