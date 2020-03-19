拥抱悲伤 承认过往 | 看透悲伤的 5 个阶段

文/Evelyn

每个人的生活都会经历一些无可避免的伤痛，例如突如其来的不幸打击、工作上的挫折、或是失去了最爱的人。而每当夜深人静的时候，自己一个人就很容易被悲伤情绪给环绕。那遭遇到重大悲伤时候，到底要如何去面对这些伤痛，接受这些坏情绪？

根据美国精神病理学家Elisabeth Kübler-Ross所指出，悲伤的反应分成5个独立的阶段。但不是每个人都会照着这个顺序走，相同的也不是每个人都会经历这 5 个阶段。

第一阶段：拒绝与隔离

以失恋为例，刚分手的时候，相信大多数的人都无法马上接受这事实。严重的还会通过重演一些过去和爱人一起进行的仪式来使自己坚信生活没有变化，例如给已经不在的人倒一杯茶、脑海中不断闪回过去的对话或时光，仿佛他们不曾离开。

而人们也为了自我保护，往往都会第一时间否认现实或是以封锁隔离来逃避现实。人类并不是与生俱来就懂得接受情绪的攻击，但为了生活，人的心理就会出现防御机制，自我催眠一切都还在自己的掌控之中。唯有等到否认的感觉消退了，才会开始进入悲伤治愈的路程，所以许多人面对悲伤时候待得最长时间的，就是第一个阶段。

第二阶段：愤怒

「我到底做錯了什么？」对，度过了否认这阶段以后，进而接受实际的状况发生，也慢慢的牵引出愤怒的情绪。许多健康心理的专家都认为，在这段期间愤怒是必要的过程，如果压抑反而会有害身心。但在这个阶段需要格外小心，必须要找到合理的方式来好好释放这种愤怒，不要转变为对自己或其他人的伤害。相信有很多恐怖情人就是没有好好地处理这一块，才演变成凶杀案。（抱歉，最近法证先锋看太多了啦！）

第三阶段：谈判

来到了这个阶段，人们就会希望透过某种协商来减轻痛苦，想要奉献一些东西来改变已经发生的事实。比如说与自身或是信仰的神灵讨价还价，企图通过某项协议，来挽回我们的爱人。然而，这其实是错误的期待，根本什么都不会改变。

第四阶段：忧郁

当我们接受了无法改变的事实后，就会慢慢地会产生绝望的感觉，据说这也是5个阶段中最难度过的关口。在这时候会无精打采、随时会爆哭、感觉到生活不再有目标，甚至是有做傻事的念头。但姐姐以过来人身份跟你们说，这真的只是个渡过期，熬过去了你就会豁然开朗。如果真的觉得无法感受到快乐，感觉心里有苦说不出，去寻找心理医生帮助，也许是个不错的方法。

第五阶段：接受

终于，来到了悲伤的最后一个阶段，你会意识到生活终究要继续下去。就算你很难过，可地球还是照转， 社会没有大乱， 每个人都是把眼泪擦干爬起来继续去上班。嗯，我就是这样安慰自己的。相信我，时间是最好的证明，虽然这句话很老土，但总有一天你会了解到，我们虽失去了所爱之人，但与他们的记忆永远不会被取代。我们依然会持续前进、成长，开始为达到未来的目标而努力。

前阵子看到了Peter Su的文章，觉得非常的有道理。他说道，其实啊～我们人越刻意想要忘记，往往记得最深刻，不如就先好好记着吧！当某天你学会与它共生共存，这些记忆成为了你生活的一部分，你就能理解这就是成长的过程。而我们都相信，这些记忆造就了现在如此勇敢善良的你。