想要职场好人缘，就别当这3种人

文/Crine

有人说，职场如战场，我们经常听说职场宫心计，大家尔虞我诈，只为了在职场上有更好的表现或升迁机会。嘿！别那么悲观，职场上还是有真心相待的同事跟你一起并肩作战！要在职场上拥有好同事、好人缘，那你可不要成为以下这三种人哦！否则就会成为职场孤军哦！

第一个：总认为自己遭受不公平对待

这类型的人会比较自我为中心，总觉得自己被不公平对待，当工作上出现问题时，他们内心总会忍不住爆发说道：“为什么每次都是在我的部分出现问题，一定是有人在背后搞鬼！”、“怎么老板就是爱针对我？” 等话。如果你经常在同事面前抱怨这、唠叨那的，为了不被你的负能量侵略，同事们自然就会跟你保持距离哦！

第二个：遇到任何事情都爱抱怨的人

在职场上，难免会对人或工作有所抱怨，适当的抒发情感是对身心健康的。但是，如果你将抱怨变成一种习惯，在面对任何问题时，心里第一个只想到抱怨而不是解决方案的话，久而久之，身边的同事也会对你抱怨的行为感到疲惫，当然就对你敬而远之哦！

第三个：假装好好先生/好好小姐

虽然在工作场合上难免会遇到很多戴着面具的人，但是我们不要因为别人的伪善，就让自己也变成那样的人。所谓：“日久见人心”，如果我们一直以“假诚意”对待别人，他们早晚会察觉到我们的不真心，自然就会降低对你的好印象，当然也不会赢得好人缘。

其实，无论在任何场合上，你想要人家怎么对你，你就应该要怎么对待他人，这是基本的道理。想要拥有好人缘，必须从自我内心开始调整，远离负能量，才能让更多正能量填满内心。当你从内之外都散发出自信的光彩，大家自然就喜欢跟你聊在一块哦！